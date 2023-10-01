Важные секреты McDonald`s, о которых сотрудники никогда не расскажут посетителям

Мифы о McDonald`s: безопасно ли есть в ресторанах фастфуда?

1. Мясо – не огонь

Котлета в бургере кажется приготовленной на гриле.

Приготовление котлет на фабрике в McDonald`s

2. Яичница не только из яиц

Яичница в McDonald`s не только из яиц.

3. Салат калорийнее чизбургера

Калорийный салат из McDonald`s.

4. Средний на самом деле большой

Различные порции в McDonald`s.

5. БикМак – проднабор, от которого невозможно отказаться

БигМак - предложение, от которого невозможно отказаться.

6. Теория кетчупа и горчицы

Теория горчицы и кетчупа в действии.