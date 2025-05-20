Запишите 8 секретов стирки

Казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы постирать вещи. Но в этом деле тоже есть свои хитрости и секреты. Например, блузки из шелка ни в коем случае нельзя отжимать, джинсы желательно стирать пореже, а обычный шарик из фольги может практически избавить вас от необходимости утюжить одежду.



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1. Положите в барабан шарик из фольги и влажную салфетку

2. Масляные пятна можно удалить с помощью зубной пасты

3. При стирке пуховика не помешает соблюдать особую осторожность

4. Вместо отбеливателя можно использовать лимон

5. Высушить шелковые вещи поможет полотенце

6. Пятна от травы выводит пищевая сода

7. Перед стиркой лучше вывернуть одежду наизнанку

8. Джинсы желательно стирать пореже

В эту статью мы постарались включить неочевидные советы по стирке и выведению пятен с одежды. И вполне возможно, что ими заинтересуются читатели разных поколений.Как бы так постирать, чтобы не гладить? Вам понадобится несколько кусочков алюминиевой фольги. Скатайте их в небольшие шарики размером с теннисные мячи, а потом просто закиньте их в барабан стиральной машины вместе с одеждой. Фольга снимет с вещей лишнее статическое электричество и ваши брюки и футболки после стирки будут выглядеть так, словно вы их только что погладили.Для чего нужна влажная салфетка? Она притянет на себя всю шерсть домашних животных, нитки и мелкий мусор. Вам не понадобится чистить вещи перед стиркой специальным липким роликом.Пятна от масла можно попробовать удалить с помощью обычной зубной пасты. Возьмите тюбик, выдавите из него немного средства и нанесите его на пятно. Потом смочите водой, аккуратно потрите и смойте.Лучше всего стирать пуховик в стиральной машине с фронтальной загрузкой. В устройстве с верхней загрузкой легко повредить куртку и испортить ее наполнитель.А сушить пуховик лучше всего в компании с теннисными или массажными мячиками, чтобы равномерно распределить наполнитель и разбить получившиеся при стирке комки.Белые вещи лучше стирать отдельно в горячей воде. Мелкие вещи типа полотенец или носков можно отбелить в растворе горячей воды и лимонных долек. Наполните кастрюлю водой, положите в нее несколько кусочков лимона, доведите до кипения, выключите огонь и закиньте туда вещи. Оставьте их отмачиваться на час, а потом постирайте как обычно.Никогда не выжимайте одежду из шелка. Чтобы удалить лишнюю воду, положите мокрую вещь на белое хлопчатобумажное полотенце. Сложите полотенце и аккуратно промокните платье или блузку. Затем возьмите вешалку с мягкими плечиками и повесьте вещь над ванной, чтобы она окончательно высохла.Пищевую соду можно использовать в качестве средства для борьбы с пятнами на вещах из хлопка или синтетики. Но для деликатных тканей, таких как шелк или шерсть, она может не подойти.Чтобы удалить пятно, равномерно посыпьте его пищевой содой и аккуратно вотрите средство в ткань мягкой щеткой (можно использовать даже зубную). Затем смешайте несколько капель мягкого моющего средства с холодной водой в небольшой миске, смочите в этом растворе чистую ткань и промокните пятно от травы. После этого нужно будет тщательно прополоскать вещь в холодной воде, чтобы полностью удалить соду и моющее средство.Свитеры и хлопковые футболки можно выворачивать наизнанку. Такой лайфхак помогает спасти одежду от катышков. Этот же прием работает и с темной и склонной к выцветанию одеждой — ее лучше тоже вывернуть. Дело в том, что трение о другие вещи может привести к повреждению волокон ткани, из-за чего одежда будет выглядеть выцветшей.Джинсы не стоит закидывать в стиральную машинку слишком часто. Рекомендуется стирать их примерно после 10 надеваний или всякий раз, когда джинсы начинают неприятно пахнуть. Есть мнение, что их нужно стирать только после 12 надеваний или вообще один раз в 6 недель. Это поможет сохранить форму, качество и цвет денима. И не забудьте перед стиркой вывернуть их наизнанку.