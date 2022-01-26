Рассказываем, как сделать своими руками отрезной станок с протяжкой на базе маленькой болгарки.

Этот станок отлично подойдет для резки как листового металла, так и профильных или круглых стальных труб.

Необходимые материалы:

С-образный профиль;

профтруба;

стальной пруток;

листовой металл;

подшипники;

круглая труба;

болты с гайками.

Своим личным опытом изготовления самодельного отрезного станка с протяжкой поделился с нами автор YouTube канала WHU idemu.

Основные этапы работ

Первым делом изготавливаем основание. Отрезаем два куска С-образного профиля длиной по 50 см и свариваем их вместе. По торцам привариваем заглушки.

Далее надо будет сделать шарнирное соединение.

Отрезаем кусок круглой трубы, вставляем в нее кусок трубы меньшего диаметра и устанавливаем по торцам подшипники.

К основанию привариваем крепежные «уши» с отверстиями под стальной круглый пруток, на который будет надеваться втулка с подшипниками.

На следующем этапе отрезаем кусок профильной трубы подходящей длины и привариваем его к втулке.

Снизу и сверху профильной трубы необходимо будет приварить направляющие для каретки, к которой будет крепиться болгарка.

Затем приступаем к изготовлению каретки.

Отрезаем две металлических пластины. Соединяем их вместе с помощью болтов и гаек. Внутри каретки на болты надеваются подшипники.

Надеваем каретку на профильную трубу. После этого привариваем к боковой части каретки крепежные «уши», чтобы можно было установить болгарку.

К основанию станка привариваем упор для заготовок. Его можно сделать из строительного уголка или профтрубы. Устанавливаем пружину.

В завершении останется только покрасить все элементы конструкции, после чего можно приступать к сборке самоделки.

Видео по теме

Подробно о том, как сделать своими руками отрезной станок с протяжкой, показано ниже, в авторском видеоролике. Спасибо за внимание.