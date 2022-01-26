Рассказываем, как сделать своими руками отрезной станок с протяжкой на базе маленькой болгарки.
Этот станок отлично подойдет для резки как листового металла, так и профильных или круглых стальных труб.
Необходимые материалы:
- С-образный профиль;
- профтруба;
- стальной пруток;
- листовой металл;
- подшипники;
- круглая труба;
- болты с гайками.
Своим личным опытом изготовления самодельного отрезного станка с протяжкой поделился с нами автор YouTube канала WHU idemu.
Основные этапы работ
Первым делом изготавливаем основание. Отрезаем два куска С-образного профиля длиной по 50 см и свариваем их вместе. По торцам привариваем заглушки.
Далее надо будет сделать шарнирное соединение.
Отрезаем кусок круглой трубы, вставляем в нее кусок трубы меньшего диаметра и устанавливаем по торцам подшипники.
К основанию привариваем крепежные «уши» с отверстиями под стальной круглый пруток, на который будет надеваться втулка с подшипниками.
На следующем этапе отрезаем кусок профильной трубы подходящей длины и привариваем его к втулке.
Снизу и сверху профильной трубы необходимо будет приварить направляющие для каретки, к которой будет крепиться болгарка.
Затем приступаем к изготовлению каретки.
Отрезаем две металлических пластины. Соединяем их вместе с помощью болтов и гаек. Внутри каретки на болты надеваются подшипники.
Надеваем каретку на профильную трубу. После этого привариваем к боковой части каретки крепежные «уши», чтобы можно было установить болгарку.
К основанию станка привариваем упор для заготовок. Его можно сделать из строительного уголка или профтрубы. Устанавливаем пружину.
В завершении останется только покрасить все элементы конструкции, после чего можно приступать к сборке самоделки.
Видео по теме
Подробно о том, как сделать своими руками отрезной станок с протяжкой, показано ниже, в авторском видеоролике. Спасибо за внимание.
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