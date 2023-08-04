20 интересных фактов о женском белье, о которых вы не догадывались

Лана Тернер
Мало кто знает историю появления такого явления как нижнее бельё в целом. А уж детали возникновения корректирующего белья, поясов и корсетов и пуш-апа – тайна за семью замками. Предлагаем 20 интересных фактов о женском белье, о которых вы не знали раньше.
20. Первое нижнее белье появилось в Древней Греции
Древние греки много сделали для развития нашей цивилизации в разных сферах жизни, включая и создание нижнего белья для занятий спортом. Древние гречанки носили бюстгальтер, который назывался apodesme. Если посмотреть на древние рисунки 3000-летней давности, то можно увидеть женщин в одеждах, напоминающих бюстгальтер. Они поддерживали грудь, приподнимая ее вверх. Когда лидерство на исторической арене перешло к римлянам, идея женского белья продолжала развиваться. А вот после падения Римской империи до 1300-х годов о нем забыли.
19. Моногрудь – это вещь!
Сегодня женщин не удивишь корректирующими грудь бюстгальтерами. А в 20 столетии самыми желанными были модели, с помощью которых маленькие груди выглядели, как одна большая.
18. Victoria’s Secret – это мужчина!
Victoria’s Secret – это мужчина!
Точнее и мужчина, и женщина. Одним из самых известных и успешных дистрибьюторов женского белья в мире был мужчина. Рой Реймонд и его жена Гэй основали известный бренд Victoria’sSecret в 1977 году в Калифорнии, США. Рею не очень нравилось совершать покупки нижнего женского белья в магазине, поэтому в его голове созрела идея создания Victoria’s Secret. На протяжении 8 лет он занимался исследованиями рынка в этой области и сделал вывод о том, что и женщинам, и мужчинам нужно более удобное место для покупок нижнего белья. Стартовый капитал супругов составил 40 000 долларов.
17. Происхождение спортивного бюстгальтера
Женщинам очень нравятся спортивные бюстгальтеры. Очень неудобно заниматься бегом, когда грудь постоянно подпрыгивает. Кроме того, подпрыгивающая грудь непременно вызывает усиленный интерес находящихся рядом людей. В 1977 году сестра Лизы Линдал, которой и принадлежит идея создания бюстгальтера для занятий спортом, занималась утренней пробежкой, а её грудь выписывала кренделя. Чтобы спасти нервную систему сестры, Лиза и разработала особую форму бюстгальтера.
16. Самая пышная грудь
Пышная грудь – это та особенность, которая делает шотландок привлекательными. В среднем женщины носят бюстгальтеры с чашечкой С, а в Шотландии самым популярным размером считается DD.
15. Маленькие, но удаленькие
Маленькие, но удаленькие
Обладательницы самой маленькой груди живут в Японии, но это не означает, что выглядит она не красиво. Всем известно, что японки миниатюрны, поэтому большая грудь им без надобности. Маленькая грудь – это не проблема, тем более, что для такого размера груди есть разнообразное белье для коррекции с пуш-апом или другими современными штучками.
14. Бюстгальтер BulletBra от Gaultier для Мадонны
Бюстгальтер BulletBra от Gaultier для Мадонны
Мадонну считают иконой стиля в моде и музыке, но ее появление в бюстгальтере BulletBra в 1990 году во время своего тура удивило многих. Бюстгальтер – творение дизайнера Жан-Поля Готье. В 2012 году BulletBra продавали на аукционе за 52 000 долларов. Многие эксперты заявляют, что такое броское и смелое белье помогает женщинам чувствовать себя увереннее и женственнее.
13. Бюстгальтеры помогли одну из гламурных див кинематографа сделать объектом поклонения
Лана Тернер была одной из самых привлекательных и гламурных див кинематографа 40-50-х годов, которые предпочитали бюстгальтеры с конусообразными чашечками, подчеркивающими грудь. Бюстгальтеры такой формы были популярными среди пин-ап девушек, мечте любого мужчины.
12. Пояс от Maidenform был альтернативой корсету
Сегодня бренд Maidenform предлагает все, что необходимо, чтобы женское тело выглядело красиво, включая удобные трусы, бескосточковые бюстгальтеры и борцовки. Фирма популярна уже около столетия. Она была основана в 1922 году как ответ на бесформенные женские фигуры, которые щеголяли в панталонах. Основатели бренда хотели, чтобы женщины гордились своими фигурами и подчеркивали ее достоинства и красивые формы.
11. Средний размер груди
Средним размером груди является 36С. это, конечно, не так много, как у шотландок, но тоже не плохо. За последние 15 лет средний размер груди увеличился от 34В до 36С.
10. Трусики на три недели
Трусики на три недели
Это именно то количество, которым обладает среднестатистическая женщина (можете посчитать). 21 пары трусиков вполне достаточно. Если посмотреть, сколько существует стилей и форм женских трусиков для женщин, то 21 пары ещё будет и мало. Женщин привлекает не только стиль, но и новый цвет, узор и материал.
9. Корсеты от Whalebone
Корсеты от Whalebone
К корсетам у женщин двоякое отношение. Они помогают фигуре выглядеть красиво и изящно, но в то же самое время вызывают физический дискомфорт. Любой корсет состоит из струн и лент, он достаточно гибкий. В 1900-х годах их делали из китового уса, что вызвало резкое снижение количества этих морских гигантов. Сегодня дизайнеры используют пластик. Он легче, податливее и может приобретать любые формы. Для декора дизайнеры используют кружево и другие аксессуары.
8. Дита фон Тиз – королева корсетов
Дита фон Тиз известная приверженка таких стилей, как пин-ап и бурлеск. Она хорошо известна своими напомаженными волосами, страстными глазами и узкой талией. Дита предпочитает корсеты, так как с их помощью объем ее талии составляет 41 см. Неизвестно, насколько такое частое ношение корсета хорошо или плохо влияет на здоровье, но выглядит она сногсшибательно.
7. Размеры чашечек были изобретены в 30-х годах
Размеры чашечек были изобретены в 30-х годах
Традиционно существовало 4 размера чашечек бюстгальтера: A, B, C, и D. Сегодня можно уже выбрать АА, DD и даже G. Впервые размерная сетка была представлена в 1935 году брендом Warner’s. В большинстве странах пользуются стандартной размерной сеткой A, B, C, и D с цифрой, которая указывает на окружность грудной клетки под грудью.
6. Бритни – дизайнер бюстгальтеров
Бритни – дизайнер бюстгальтеров
Бритни поет, танцует, а теперь еще и создает бюстгальтеры и купальники. Ей стоит только поаплодировать! Сейчас она старается держать себя в форме и выглядит замечательно, а ее новая коллекция бюстгальтеров Intimate Britney Spears стоит внимания, хотя она и дорогая.
5. Итальянки носят красное белье
Наденьте красное нижнее белье во время встречи Нового года, и весь год все будет хорошо и удачно. В каждой стране и в каждой культуре есть свои традиции и суеверия, но идея замечательная – красивая женщина наденет красного цвета бюстгальтер, трусики, пояс и чулки и позвонит в новогодний колокольчик! Итальянцы страстные люди, поэтому эта традиция им по душе.
4. Стринги-G – сексуальное творение
Стринги-G – сексуальное творение
Те, кто носит стринги не страдают от излишней застенчивости. Женщины, которые предпочитают их, очень общительные и открытые, легко делятся своими мыслями и им можно довериться.
3. Танга – ответ экстравагантным танцорам
Танга – ответ экстравагантным танцорам
Создатель этой формы трусиков, Фиорелло Ля Гуардия, а было это в 1939 году. Мер Нью-Йорка был растерян, когда увидел, что танцовщицы выступают без нижнего белья и приказал сшить для них маленькие трусики, чтобы прикрывать наготу. Затем, в 1974 году, дизайнер Руди Гернрайх, ввел танга в моду снова. Сегодня ими никого не удивишь.
2. Бюстгальтер и наукаhttp://funhere.ru/?p=24787
Бюстгальтер и наука
Грудь можно рассмотреть как объект для уроков физики. Женщины (и чего греха таить, и мужчины тоже) хотят, чтобы грудь стояла, но согласно второму закону Ньютона то, что поднимается вверх, непременно должно упасть вниз. Грудь состоит из долей, в ней нет мышц, кроме этого, присутствует жир, количество которого зависит от комплекции самой женщины. И без белья пышную грудь не приподнять никак.
1. Корректирующий пояс был популярен в 20-60-х годах
Аналог пояса эксперты нашли еще в 8-9 столетиях, в Древней Греции и Риме. В 20-х годах все женщины носили их. Пояс делал женщину женственной и скромной. Их носили до 60-х годов, пока не появились колготки. С уходом чулок исчезли и пояса. А зря.
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