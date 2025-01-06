10 сильных фильмов, основанныx на реальныx событияx

Фильмы, основанные на реальных событиях, пожалуй, лучшие в своём роде. Из такого кино мы узнаём об удивительных историях из жизни людей, о которых никогда не слышали, или о фактах в судьбе знаменитостей. Такие фильмы могут вселить надежду на лучшее, веру в то, что нет ничего невозможного, и всё, что вам нужно сделать, это не останавливаться на пути к собственному счастью и никогда не отказываться от своей мечты.
Спасти мистера Бэнкса / Saving Mr.Banks
Это правдивая история о легендарном Уолте Диснее и его сложных отношениях с Памелой Трэверс, автором известных детских книг о Мэри Поппинс. Дисней когда-то пообещал своим дочерям, что снимет фильм по мотивам их любимой книги. Но он не подозревал, что на выполнение обещания потребуется 20 лет уговоров. Биографический фильм «Спасти мистера Бэнкса» раскрывает скелеты в шкафу двух известных людей, выставляя секреты и тайны из прошлого. И, конечно, фильм не имел бы такого успеха, если бы не блестящая игра Тома Хэнкса и Эммы Томпсон.
Поймай меня, если сможешь / Catch me, if you can
Фрэнк Абигнейл – один из самых неуловимых и легендарных самозванцев в истории США. Ещё до того как ему исполнился 21 год он успел поработать врачом, помощником прокурора и пилотом на пассажирской авиалинии. Абигнейл искусно подделывал чеки на огромные суммы, и каждый раз успешно уходил от преследования ЦРУ. Но в итоге ему придётся взять на себя ответственность за содеянное.
Нокдаун / Cinderella Man
В конце 1920-х годов боксёр-тяжеловес Джеймс Брэддок был вынужден отказаться от спортивной карьеры после нескольких травм, повлёкших серьёзные проблемы со здоровьем. Великая депрессия, безработица и голод заставили его вернуться на боксёрский ринг, чтобы заработать немного денег для своей семьи. Никто в это не верил, но в карьере Брэддока началась череда новых побед.
Рэй / Ray
Это невероятная история жизни великого американского соул-музыканта Рэя Чарльза. Он стал легендой и вошёл в историю джаза, но жизнь этого человека была полна взлётов и падений. Он родился в беднейшей семье, ослеп в детстве, страдал от расизма, пережил стремительный взлёт к мировой славе, боролся с наркозависимостью и стал всенародным любимцем.
Джейн Остин / Becoming Jane
Грустная, но очень красивая история о любви Джейн Остин и Томаса Лефроя. Джейн – предпоследний ребёнок в семье приходского священника Джорджа Остина, который поставил перед собой цель найти мужа для дочери. Она мечтает стать писательницей и познать реальный мир истинной любви, радости и надежды. К сожалению, выйти замуж за мужчину своей мечты она не смогла, поэтому решила остаться в девах.
Покорители волн / Chasing Mavericks
Вдохновляющий и прекрасный фильм, в котором показана сила мечты и человеческого духа. Молодой Джей Мориарти решает бросить себе вызов и покорить одну из самых больших волн на Земле, 25-метровую стену воды Мэверик. Он обращается за помощью к местной легенде, бывшему сёрферу Фрости Хэссону, который пообещал своей жене никогда не возвращаться к сёрфингу.
Семь лет в Тибете / Seven Years in Tibet
Фильм основан на реальной истории австрийского альпиниста Генриха Харрера, который подружился с молодым Далай-ламой. В силу обстоятельств Харрер оказался на территории Тибета, в таинственном городе Лхаса, где ему предстояло провести семь лет, которые навсегда изменили его жизнь.
Мисс Поттер / Miss Potter
Из этого фильма вы узнаете удивительную историю британской писательницы Беатрикс Поттер, которая имела смелость отстоять свои мечты перед семьёй и общественностью, проявив настойчивость и свободомыслие. Мисс Поттер замужеству предпочла карьеру успешной детской писательницы.
Невидимая сторона / The Blind Side
Добропорядочная религиозная семья усыновляет бездомного чёрнокожего подростка, помогает ему завести новых друзей, поступить в высшее учебное заведение, развить уверенность в себе и стать известным игроком в американский футбол. Сандра Булок за роль в этом фильме получила премию «Оскар».
Герцогиня / The Duchess
Это историческая драма, основанная на хронике жизни знаменитой Джорджианы Кавендиш, герцогини Девоншир. В 17 лет родители выдали её замуж за Уильяма Кавендиша, 5-го герцога Девонширского. Это был брак по расчёту, который дал ей всё, кроме любви. Она стала законодательницей моды, любящей матерью и мудрым политиком. Но на протяжении всей жизни отчаянно жаждала настоящей любви. Наконец, молодая герцогиня Девонширская влюбилась в будущего премьер-министра Англии, Чарльза Грея. Но что принёс ей этот роман?
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии