Чем украсить свой рабочий стол?

Подборка которая как минимум порадует глаз, а может даже вдохновит на обновки. Почему цветы должны стоять именно на окнах, ведь даже обычной траве можно придать забавный вид и ее зеленость будет радовать глаз, а не казаться чем то обыденным.







Можно украсить колючие кактусы милыми зверюшками…







Можно собрать коллекцию.















Или привлечь внимание ребенка и научить его ухаживать за растениями.















Завести наконец котенка.















































Или просто сделать любимый дом еще уютнее.











Может быть просто найти новое увлечение.























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