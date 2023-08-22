С нами не соскучишься!

8 365 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    8 фактов о жизни ...
  • Traveller
    Вот по поводу "чистоты" в Дубае я бы поспорил. Автор явно не бывал в самом-самом районе - Дубай Марина. 😂8 фактов о жизни ...
  • Traveller
    В Сан Пауло, Бразилия, аэропланы до сих пор лавируют между домами при посадке.Аэропорт среди жи...

Традиционная японская чайная церемония: Как она появилась и в чём её скрытый смысл


Традиционная японская чайная церемония: Как она появилась и в чём её скрытый смысл


Японская культура дала миру идеальный рецепт отстранения от повседневных забот и обретения чувства покоя и гармонии с миром. Сложная, полная символов чайная церемония подчинена довольно простым принципам, они связывают естественность и изысканность, непритязательность и красоту. «Путь чая» - не прием пищи, не посиделки с друзьями – это форма буддийской медитации, возникшая около четырех веков тому назад.

История ритуала


Рисунок Йоши Шиканобу

Рисунок Йоши Шиканобу

 

Как и другие традиционные японские практики, чайная церемония пришла на острова Страны восходящего солнца из Китая. Сам напиток был знаком японцам уже с VII века; считается, что его привезли буддийские монахи. К XII веку чай был знаком уже всем сословиям японского общества, его пили и в крестьянской хижине, и при дворе сёгуна. Но если поначалу за чаем собирались, чтобы подкрепиться и побеседовать, то с XIII века монахи придали процессу употребления чая характер ритуала. Первые правила церемонии были разработаны мастером Даё.
Постепенно развиваясь и меняясь, ритуал совместного чаепития распространялся и за стены буддийских монастырей, с XV века его правилам уже обучали и мирян. Церемония пришлась по душе и самураям, перед важными сражениями за распитием чая освобождали мысли и сердце от лишнего груза, от страха смерти.
Хасэгава Тхаку. Мастер Сэн-но Рикю

Хасэгава Тхаку. Мастер Сэн-но Рикю

 

Большое влияние на становление чайной церемонии оказал Сэн-но Рикю, который жил в XVI веке. Он с молодости изучал чайные традиции, и к шестидесяти годам стал одним из самых влиятельных мастеров. Про его ритуалы самураи говорили: «Я выпил чай, приготовленный Сэн-но Рикю, я готов к смерти». В искусстве чайной церемонии Рикю опирался на японскую идею «ваби» - простоты и естественности – и «саби» - красоты и изысканности.

В 1591 году Сэн-но Рикю по приказу правителя Тоётами Хидэёси совершил харакири. Причины неизвестны – высказываются лишь предположения, что Хидэёси не принимал того принципа простоты, на котором основывал свое учение Рикю, и считал его влияние чрезмерным. По старинному обычаю, ритуальному самоубийству мастера предшествовала чайная церемония.
Мастер чайной церемонии Геншицу-сен

Мастер чайной церемонии Геншицу-сен

 

Школа Рикю продолжила существование, его потомки и последователи развивали чайные традиции, опираясь на созданное мастером. Именно Рикю определил этикет церемонии, а еще – требования к используемой в церемонии утвари. Кроме того, благодаря мастеру, помимо чайного домика, где проходило чаепитие, стали создавать примыкающие к нему садик и дорожку. Сам же домик строился чрезвычайно простым, наподобие крестьянской хижины – ничего лишнего, полное соответствие принципам дзен-буддизма. Чай готовили и пили из керамической посуды, простой и без излишеств.
Чаша для чая XVI века

Чаша для чая XVI века

 

Главным назначением ритуала было обретение всеми гостями спокойствия, освобождение от повседневных забот, обращение к красоте и истине. Спустя четыреста лет смысл чайной церемонии остается тем же.

Не просто чаепитие, а медитация


Смысл проведения чайной церемонии - в медитации

Смысл проведения чайной церемонии - в медитации

 

Японская чайная церемония основана на четырех принципах: сэй – чистота, кэй – уважение, ва – гармония и дзяку – спокойствие. Само чаепитие представляет собой строго определенную последовательность действий участников, где нет места импровизации или отступлению от правил соответствующей школы.
Благодаря тому, что все гости чайного домика неукоснительно подчиняются порядку, участвуя в общем ритуале, возникает особое настроение, сходное с медитативными практиками, позволяющее отстраниться от своего привычного «я». Мастера создают во время церемонии такую атмосферу, которая приводит к умиротворению, гармонии с миром и природой – это состояние достигается через последовательное исполнение множества ритуалов.
Сад перед чайным домиком

Сад перед чайным домиком

 

Они начинаются еще до того, как гости попадают в комнату, где пройдет церемония. Хозяин встречает участников церемонии в садике – тянива, провожает по каменной дорожке к небольшому колодцу-бассейну, где с помощью специального ковша они могут совершить омовение рук и рта. Это символизирует чистоту не только телесную, но и духовную. После этого гости следуют в чайный домик – тясицу.
Цукубаи - колодец для омовения

Цукубаи - колодец для омовения

 

В традиционном своем виде этот домик имел очень низкую дверь – меньше метра высотой, чтобы входящим приходилось опускаться на колени, чтобы попасть внутрь. Кроме того, небольшой дверной проем вынуждал вооруженных самураев оставить длинные мечи за пределами комнаты – во время церемонии гостей не отвлекали ни общественные условности, связанные с чинами, ни предметы, нарушающие спокойствие – гости как будто оказывались вне привычного мира. По японскому обычаю, обувь оставляли у порога - так делают до сих пор.
Хозяин может в знак гостеприимства передать каждому гостю маленький сложенный веер, его не допускается раскрывать – это считается невежливым.
Чайный домик храма Исэ

Чайный домик храма Исэ

 

Обстановка комнаты, где проходит чаепитие – она единственная в чайном домике – отличаются скромностью: ничто не должно отвлекать участников от медитации. В качестве украшений в комнате находятся только букет цветов, на стене – свиток с философским изречением, выбранным хозяином для предстоящей церемонии, а также – картина или каллиграфическая надпись.
Бумажный свиток 1575 года, использовавшийся для чайной церемонии Сэн-но Рикю

Бумажный свиток 1575 года, использовавшийся для чайной церемонии Сэн-но Рикю

 

Как проходит чайная церемония


Единственная комната домика – маленькая, ее стены обычно выкрашены в серый цвет, в помещении тень или даже полумрак. Японцы избегают чрезмерного освещения, стараясь затенять обстановку и оставляя минимум света. Если церемония проводится в темное время суток, у дорожки к тясицу зажигают фонари, так, чтобы их свет позволял видеть путь, не отвлекая. Самая важная часть комнаты – ниша токонома, где размещают свиток с изречением и цветы, а также благовония.
Токонома

Токонома

 

Хозяин и гости сидят на татами на коленях. Очаг, в котором готовится чай, находится посередине комнаты. В начале церемонии подают кайсэки – легкую, простую еду, которая нужна лишь для того, чтобы гости не чувствовали дискомфорт от чувства голода. Она подается, пока нагревается вода в котле или чайнике.
Непосредственно перед тем, как разливать чай, хозяин передает гостям омогаси – сладости. Их назначение состоит в том, чтобы подготовиться к горечи чая, для достижения гармонии вкуса. Во время чайной церемонии используют только зеленый порошковый чай маття.
Во время японской чайной церемонии используется чай маття

Во время японской чайной церемонии используется чай маття

 

В том, как мастер готовит чай, нет места небрежности, буквально каждый жест регламентирован и наполнен своей философией. Ручку ковша, которым наливают чай в чашку, направляют к сердцу, саму чашку держат правой рукой, платок, которым снимают крышку чайника, складывают определенным образом. Процесс приготовления чая проходит в полном молчании, гости слышат лишь звуки, которые исходят при соприкосновении утвари, кипении воды – последнее носит поэтическое название «ветра в соснах».
После того, как каждый гость получил от хозяина чашку с чаем, начинается беседа.

Искусство, обсуждение фразы из свитка в нише, чтение стихов – вот то, о чем идет речь во время церемонии. Из обязательных вопросов, которые должны задать хозяину гости – тот, что касается утвари: когда и кем она была создана. По традиции посуда керамическая, безукоризненно чистая, но со следами длительного использования. И каждому предмету, разумеется, отведена своя роль.
Несмотря на главную цель – уйти от суеты внешнего мира, во время чайной церемонии все же учитывается время года, летом, в жару, чай подают в широкой чаше, где напиток быстро охлаждается, зимой – в высокой и узкой, она долго хранит тепло.
Утварь включает в себя котел для кипячения воды, общую чашу и чаши для каждого гостя, ложку для насыпания чая и венчик

Утварь включает в себя котел для кипячения воды, общую чашу и чаши для каждого гостя, ложку для насыпания чая и венчик

 

Цветы, которые украшают нишу токонома, к концу церемонии должны слегка раскрыться, что напоминает участникам чаепития о времени, проведенном вместе. По окончании чаепития хозяин первым покидает домик, но ритуал не заканчивается после ухода последнего гостя. Оставшись в одиночестве, мастер убирает утварь и цветы, протирает татами: следы церемонии, что недавно происходила в чайном домике, должны остаться только в сознании.
Чайная церемония длится около двух часов

Чайная церемония длится около двух часов

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Традиционная японская чайная церемония: Как она появилась и в чём её скрытый смысл

И не забудьте:
Традиционная японская чайная церемония: Как она появилась и в чём её скрытый смыслПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх