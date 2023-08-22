Традиционная японская чайная церемония: Как она появилась и в чём её скрытый смысл

История ритуала

Рисунок Йоши Шиканобу

Хасэгава Тхаку. Мастер Сэн-но Рикю

Мастер чайной церемонии Геншицу-сен

Чаша для чая XVI века

Не просто чаепитие, а медитация

Смысл проведения чайной церемонии - в медитации

Сад перед чайным домиком

Цукубаи - колодец для омовения

Чайный домик храма Исэ

Бумажный свиток 1575 года, использовавшийся для чайной церемонии Сэн-но Рикю

Как проходит чайная церемония

Токонома

Во время японской чайной церемонии используется чай маття

Утварь включает в себя котел для кипячения воды, общую чашу и чаши для каждого гостя, ложку для насыпания чая и венчик

Чайная церемония длится около двух часов