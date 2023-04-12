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Как делали тончайшую вуаль на мраморных скульптурах

Эта удивительная оптическая иллюзия поражает раз и навсегда. Можно часами любоваться мраморными девами под тончайшей, почти трепещущей на ветру, прозрачной, но всё-таки каменной вуалью.

Такой приём в искусстве называется тромплеем. Если совсем упрощённо говорить, это своеобразный 3D-эффект. Но если с холстом и двухмерными картинами всё понятно, то как такого невероятного эффекта добивались скульпторы, тем более в XVIII веке?
Мраморная вуаль


«Целомудрие» под вуалью


Технология создания невесомой мраморной «ткани» на самом деле была известна и применялась ещё во времена древнегреческих скульпторов. Однако по-настоящему популярной она стала в начале XVIII века благодаря итальянцу Антонио Коррадини. Эффект вуали он впервые применил в скульптуре «Целомудрие» — надгробном памятнике, заказанном мастеру князем Раймондо в честь собственной скончавшейся при родах матери. Каменная женская фигура окутана лёгкой струящейся мраморной тканью, сквозь её складки просвечивают черты лица и тела. Эта работа Коррадини навсегда вошла в историю скульптуры и по праву считается лучшей у мастера, которого зачастую называют родоначальником эффекта мраморной вуали.

Каменная вуаль на скульптуре «Целомудрие»
Скульптура «Целомудрие»


Антонио Коррадини создал ещё несколько «завуалированных» скульптур и под конец жизни собирался подарить миру ещё более усовершенствованную версию эффекта — в работе «Христос под плащаницей» по заказу всё того же князя Раймондо для неапольской капеллы Сан-Северо. Однако почти в самом начале работы мастер скончался, и его дело продолжил другой талантливый скульптор, Джузеппе Саммартино. «Христос под плащаницей» так и осталась лучшей работой этого зодчего, превзойти самого себя позднее он не смог.
Вуаль из мрамора на скульптуре «Христос под плащаницей».
Скульптура «Христос под плащаницей»

Шедевры Рафаэля Монти


После Коррадини и Саммартино сложнейшая технология создания каменной «ткани» была забыта почти на век. Только в начале XIX столетия зодчие снова вспомнили о поразительном приёме и попытались приблизиться к мастерам прошлого. Самые достойные из них — это бюст Девы Марии работы Джованни Страцца и «Ребекка под вуалью» авторства Джованни Мария Бенцони. Увы, но других таких работ этих итальянских скульпторов до наших дней не дошло.

Итальянский скульптор Рафаэль Монти
Рафаэль Монти


Однако именно XIX век подарил миру самого талантливого «вуалиста», превзошедшего мастеров XVIII века и навсегда ставшего образцом для подражания, лучшим в своём жанре. Имя мастера — Рафаэль Монти, итальянец по рождению, он переехал жить и творить в Англии.

Именно ему принадлежит самая невозможная в своём изяществе скульптура жриц-весталок, девушек, головы которых покрыты тонкой материей. В древнеримской мифологии богиня Веста — покровительница семейных отношений и хранительница священного огня, по мнению римлян являвшегося центром вселенной, а весталками назывались девушки, прислуживающие в её храме. Мраморная вуаль, покрывающая слегка склонённые головы юных жриц, настолько легка и невесома, что пропускает свет. Это чудо в камне неизменно поражает всех и каждого.

Монти не только создал ещё несколько удивительных скульптур под вуалью, но и обнародовал секрет сложнейшей технологии. Для создания каменной ткани, пропускающей свет и внутреннюю «картинку», использовался необычный по своей структуре мрамор — двухслойный. Слои разной плотности и филигранная обработка верхнего, менее плотного, мраморного слоя и позволяли добиться такого уникального эффекта. Мастерство скульпторов XVIII–XIX веков было непревзойдённым, ведь всё делалось исключительно вручную, скрупулёзно, миллиметр за миллиметром. Сложность процесса, а также редко встречаемый в природе мрамор с двухслойной структурой и обуславливают небольшое количество этих удивительных скульптур.
Мраморная вуаль на скульптуре «Весталки»
Весталки Рафаэля Монти

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Как делали тончайшую вуаль на мраморных скульптурах

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Как делали тончайшую вуаль на мраморных скульптурахПодписаться на мой Instagram
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