Идеи для стильного декора стола и цветочных горшков

Старый, но все еще функциональный стол легко можно обновить и превратить с стильный аксессуар.

Более того, после «модернизации» он будет выглядеть даже лучше новых моделей.

При этом на декор вам не потребуется тратить много средств – вполне можно обойтись подручными средствами или остатками материалов после ремонта.

Вот несколько необычных идей для преображения обычного стола.

Идея 1. Выкрасить в полоску

Это, пожалуй, один из самых быстрых и в то же время эффективных приемов для декора мебели. А чтобы результат получился еще интересней, сделайте столешницу полосатой. Сделать все очень просто:

Покрасьте столешницу в основной оттенок.Как только первый слой подсохнет, наклейте на поверхность полоски малярного скотча.Покрасьте образовавшиеся пустоты в контрастный цвет.Отклейте остатки скотча.

Идея 2. Выкрасить грифельной краской

Очень необычный вариант, который особенно придется по душе детям. На такой поверхности можно оставлять заметки или забавные узоры цветными мелками.

Идея 3. Обклеить разноцветным скотчем

Еще один очень простой способ преображения. Разноцветный декоративный скотч или варианты с узорами быстро придадут столешнице более нарядный вид.

Идея 4. Выложить плиткой или мозаикой

Идеальный вариант для кухонного стола. Ведь плитка сделает его не только очень красивым, но и влагостойким и простым в уходе.

Идея 5. Оклеить страницами книг

Старой потрепанной книге можно подарить вторую жизнь. Клеем ПВА приклейте страницы по всей поверхности стола, а после нанесите несколько слоев лака (лучше распылить его из баллончика).

Идея 6. Декор кружевом

Этот вариант отлично подойдет для классического интерьера. Просто возьмите красивую кружевную ткань или ненужный тюль и расстелите их на поверхности стола. Затем распылите поверх краску из баллончика.

Как видите, идей для преображение стола достаточно. Главное — не бояться их реализовать.

Красивый и оригинальный горшок – не только ем кость для хранения домашних растений. Это еще и отличный акцент в интерьере, способный своим ярким видом поднимать настроение. Вот 7 простых способов, которые помогут превратить обычные цветочные горшки в стильные аксессуары.

Идея 1. Эффект деграде

Украшенный таким образом горшок будет выглядеть очень мило и нетривиально. Для преображения изделия вам необходимо добавить в воду выбранный краситель, а после несколько раз окунуть горшок в жидкость на разное количество времени.

Идея 2. Горшок в виде клубники

Если у вас оказался горшок подходящей формы, вам остается лишь разрисовать его краской двух оттенков.

Идея 3. Эффект мраморной поверхности

Для создания необычного рисунка вам понадобятся несколько лаков для ногтей различных оттенков, горшок и тонкая палочка. В теплую воду налейте лак, слегка смешайте оттенки палочкой, создавая причудливые узоры. Опустите в емкость горшок и будто бы «намотайте» на него краску.

Идея 4. Декор керамикой

Мелкие керамические осколки, оставшиеся от разбитой тарелки или треснувшей плитки – еще один вариант для декора. Создайте с их помощью мозаичные узоры.

Идея 5. Грифельная поверхность

Выкрасьте поверхность горшка специальной грифельной краской. Тогда вы сможете оставлять на нем всевозможные заметки, веселые узоры или просто писать названия растений.

Идея 6. Геометрические узоры

Этот вариант подойдет даже для тех, кому не суждено стать великим художником. Даже простые геометрические линии качественно преобразят горшок.

Особенно эффектно смотрится контрастная черно-белая гамма. Чтобы упростить себе задачу, сделайте несколько трафаретов из бумаги.

Идея 7. Перевернутый узор

Позвольте краске самой создать оригинальный узор. Просто переверните горшок вверх тормашками и обильно нанесите на него краску. После начните вращать и наклонять изделие, добиваясь красивых подтеков.

Как видите, вариантов для преображения цветочных горшков — масса. Нужно лишь проявить немного фантазии.

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