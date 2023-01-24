Отвратительно для всех, но привычно для некоторых. Что может шокировать европейца?

У всех есть проблемы, как личные, так и с этим миром. Временами каждому из нас кажется, что только наши проблемы самые ужасные и непоправимые, ведь только мы можем понять, что действительно творится у нас в душе и в жизни. Но, несмотря на это, другие люди уверенно могут сказать, что ваши проблемы ничего не значат, и акцентировать на них внимания нет смысла.







Сравнивать свою повседневную личную борьбу с неурядицами и трудностями других людей – это не всегда правильно. Ведь для некоторых проблемы и вовсе нет, а для других – это катастрофа. В этой статье мы расскажем вам, как живут другие люди, и надеемся, что вы взглянете на свои проблемы немножечко с другой стороны.



1. Невыносимая жара в Аризоне

2. Мусорные завалы в Мумбаи

3. Постоянные атаки в Сирии

4. Вода во Флинте, Мичиган

5. Незаконные свадьбы с малолетними детьми