Жизнь на грани: ранения, трюки и триумфы Джеки Чана

Это было время, когда его необузданный характер раскрылся вовсю. Джеки собрал собственную команду каскадеров и купил им самые дорогие одинаковые спортивные автомобили, так что их кортеж с воем носился по Гонконгу, заставляя людей сворачивать головы. Он скупал по полбутика швейцарских часов и модных рубашек, а потом раздавал друзьям. Закатывал ежедневные пиры для всей съемочной группы. Приобретал антиквариат не торгуясь и завел себе целый зоопарк экзотических питомцев. Однако все это не могло за­тмить его главную страсть — к адреналиновому безумию на съемочной площадке.

Джеки продолжал лично придумывать и выполнять невероятные, смертельные трюки. Вот, например, описание одного из них в автобиографии «Я счастливый»:

«По сюжету мой герой преследует преступника и должен спрыгнуть с галереи вниз, в холл торгового цент­ра. Находясь на высоте шестого этажа и стоя на округлых, скользких перилах, я должен был сначала осуществить прыжок в длину, метра на два, а затем ухватиться за железный столб, увитый металлической проволокой, электрическими лампочками, сахарным стеклом и пиротехникой, и съехать по нему вниз. Очень страшно было решиться начать снимать этот кадр!

Наконец я взобрался на перила, при этом совершенно непроизвольно дернул плечами — и услышал, как внизу синхронно запустили десять с лишним камер! Я хотел было сказать, что это не сигнал стартовать, но было уже слишком поздно. Вообразите: несколько сотен человек на площадке — и полнейшая тишина. Не слышно ни звука, кроме равномерного жужжания работающих механизмов. «Умирать, так умирать», — подумал я и прыгнул вперед.

Через секунду я обхватил руками и ногами металлический столб, во время скольжения вниз электрические лампочки сверкали и взрывались, стекло и искры разлетались во все стороны. Сперва я ощутил в ладонях жар, затем сильную боль, а затем руки просто онемели. Весь этот процесс сопровождался моим протяжным криком «А-а-а-а-а…», затем я влетел в сахарное стекло, разбив его вдребезги, и упал на деревянный домик, набитый конфетами. Получилось. Но дубль еще не был завершен.

Чтобы закончить этот кадр, я должен был схватить негодяя и побить его. И вот после приземления я сразу вскочил на ноги, схватил одного из каскадеров моей группы и принялся его колотить: бум! бум! бум! Я бил его, пока тот не взмолился: «Джеки, хватит, ты меня до смерти забьешь!»

Я выпустил его, и он повалился наземь. И я осознал, что потерял рассудок и действовал как безумный. После выполнения того трюка я получил ожоги второй степени, все лицо было в крови, а тело оказалось израненным осколками сахарного стекла».

Поклонницы совершали самоубийства ради Джеки, а в прессе ходили слухи о его романах с азиатскими акт­рисами первого эшелона, один из которых оказался правдой. В 1983 году Джеки Чан женился на Джоан Линь, которая стала его верной подругой и матерью его сына.

Открытие Америки