Не ешьте это! Список опасных продуктов

Сегодня процесс увеличения доли вредных продуктов достиг апогея. Список вредных продуктов, которые категорически нельзя употреблять, они опасны для здоровья!



«Пища, которую организм не переваривает, съедает того, кто ее съел. Ешь поэтому в меру» © Абу-ль-Фарадж











Глутамат натрия

Сахарозаменители

Трансжиры

Малосольная селедка в пластиковых упаковках

Красная икра малосоленая

Заведомо генно-инженерные продукты

Кукурузные палочки и хлопья с сахаром

Каши и крупы с ароматизаторами и красителями, идентичными натуральным

Леденцы, барбарис

Мармелад

Джемы

Жареная картошка в фаст-фудах и готовая в магазинах

Вареные колбасы

Ветчина

Сырокопченые колбасы

Молочные продукты длительного срока хранения (более 2 месяцев)

Майонез в пластиковых упаковках

Арбузы

Виноград, который не портится

Перец (не в сезон)

Клубника зимой

Покупные грибы, курага, чернослив, изюм

Мороженое

Кексы в упаковках и рулеты

Шоколадные конфеты

Курятина

Плавленые сырки

Растворимый кофе

Ароматизированные чаи

Рафинированное дезодорированное растительное масло

Кетчуп, различные соусы и заправки

Картофельные чипсы

Продукты быстрого приготовления

Алкоголь

Сладкие газированные напитки

Дрожжевой хлеб и белый хлеб

Соки в пакетах