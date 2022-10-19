Археологам удалось узнать, куда исчезло самое известное королевство Тёмного века

Откуда пришли пикты до сих пор учёные не знают. В разные времена версий существовало несколько. Сегодня историки ограничиваются двумя. По одной из них — это племя кельтов, а по другой (менее популярной) — это коренные британцы, которые поселились здесь ещё в период раннего бронзового века. Если с этим всё более-менее ясно, то вопрос о том, куда исчезли пикты и сейчас открыт. Каждая находка, касающаяся этого могущественного народа на вес золота. Недавно археологи наткнулись на камень, покрытый пиктскими символами. О чём поведали учёным таинственные знаки - далее в обзоре.
Отважные воины
Древние отважные воины, которых боялись даже римляне.
Пикты населяли север современной Шотландии. Во время захватнических войн Риму эту территорию завоевать никак не удавалось. Пикты уверенно отбивались от всех атак римлян. Данная местность носила тогда название Каледония. Пикты в переводе с латыни означает «раскрашенные». В те древние времена пиктское королевство было самым большим и могущественным в Шотландии. Из исторических источников информация об этом народе исчезает около 900 года. Их культура в это время, вероятнее всего, ассимилировалась с галльской.
Пикты переводится с латыни как «раскрашенные».
Захватывающая находка
Остатки древнего города пиктов.
Пиктские камни с их загадочными символами всегда были желанными находками. На сегодняшний день таких удивительных находок имеется всего около двух сотен. В прошлом году группа археологов случайно и весьма неожиданно обнаружила камень длиной 1,6 метра. Сделано это было во время геофизических исследований в небольшой деревне Аберлемно, бывшей некогда городом пиктов. На камне изображено множество фигур с абстрактными пиктскими символами. Эти символы включают тройные овалы, гребешок и зеркало, а также полумесяц и двойные диски. Несколько вырезанных символов перекрывают друг друга, что позволяет предположить, что они были вырезаны в разные периоды.
Археологи на месте раскопок в Аберлемно.
Археологов чрезвычайно интересует этот регион. Здесь разрабатывается проект под названием «Сравнительное царствование». Этот проект представляет собой целую серию исследований, которые ведутся уже более пяти лет. Учёные изучают жизнь и быт раннесредневековых королевств в Северной Англии и Ирландии.
Открытие было сделано случайно в один из дней, когда оборудование просигнализировало о странных аномалиях. Данные аномалии могли оказаться остатком древнего селения. Археологи стояли на траве прямо над этим местом. Потом они начали осторожно копать и удача им улыбнулась. Взорам учёных предстал резной пиктский камень. Для того чтобы полностью завершить раскопки потребовалось много времени. Негативный вклад внесли ограничения, связанные с COVID-19. Сейчас счастливые исследователи заняты расшифровкой таинственных символов с захватывающей находки.
Находка была сделана случайно.
В прошлом подобные бесценные артефакты часто выкапывали фермеры или дорожные рабочие. Сейчас археологам повезло: камень цел и нетронут. Можно беспрепятственно заниматься его исследованием. Теперь в руках учёных находка, которая может поведать больше подробностей о том, как жили пикты. Пока неясно, что означают загадочные символы. Учёные считают, что скорее всего это некая система, представляющая собой пиктские имена. Датируется артефакт 5 или 6 веком.
Пиктскому артефакту более 1500 лет.
Пиктский артефакт — действительно уникальное открытие. Сейчас он помещён в консервационную лабораторию Грасиэлы Эйнсворт, расположенную в Эдинбурге, где будет проведен более подробный анализ. Тайна великого народа может быть вскоре разгадана.
Пиктский камень.
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