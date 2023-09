Беспощадное время, или 10 исчезающих вещей, которые остались в одном экземпляре

Как известно, ничто не вечно под луной. И сегодня в мире есть вещи, которых осталось ни много ни мало — один экземпляр. В нашем обзоре 10 предметов, которые в ближайшее время могут просто исчезнуть с лица земли и останутся только в воспоминаниях.









Последняя в мире создательница «морского шелка»

Последняя в мире студия, где делают глобусы ручной работы

Последняя в мире рукописная газета

Последний в мире белый носорог

Последний в мире пригодный к полету бомбардировщик Avro Vulcan

Последний в мире производитель ножниц ручной работы

Последний в мире колесный пароход

Последний в мире управляемый вручную фуникулер

Последний в мире мобильный кинотеатр

Последний в мире настоящий ниндзя

Кьяра Виго — последняя в мире создательница «морского шелка»Древнее итальянское искусство прядения « виссон » было фактически утеряно. Осталась всего одна женщина, которая до сих пор знает, как делать эту тончайшую редкую ткань. Обычно современный шелк прядут из нитей, добываемых из коконов тутового шелкопряда. Кьяра Виго собирает клейкие выделения моллюсков и превращает их в блестящую золотистую ткань, которая считалась самой лучшей тканью в Древнем Египте, Древней Греции и Древнем Риме.Морской шелкЕсли этот материал обработать должным образом с использованием лимонного сока и специй, то он буквально сияет на солнце. Эта ткань также невероятно легкая и тонкая , как паутина, и человек часто даже не чувствует ее прикосновения к своей коже. При этом виссон устойчив к воздействию воды, кислот и алкоголя. Виго собирает сырье, необходимое для плетения ткани, каждую весну. Она ныряет на 15-метровую глубину, чтобы собрать затвердевшую слюну больших моллюсков «пина нобилес», которые сейчас находятся под угрозой исчезновения.Виго освоила специальную технику срезания этих выделений, которая позволяет ей отделять секреции редких моллюсков, не убивая их. За 300-400 погружений ей удается собрать около 200 граммов материала, которого хватает всего на одну вещь.С появлением GPS и интернета глобусы становятся все более редкими, а глобусы ручной работы практически исчезли. Сейчас во всем мире только две студии делают современные глобусы ручной работы. Одна из них — лондонская Bellerby & Co. Globemakers. Процесс создания глобуса является довольно сложным и дорогостоящим, поэтому цены на подобные глобусы начинаются от 1500 долларов. Каждый глобус делается только по индивидуальному заказу и, по существу, является уникальным.Глобусы от Bellerby & Co. Globemakers В век интернет-технологий, цифровой печати и 24-часовых новостных каналов уже мало кто покупает печатные газеты. Но в Индии — стране, известной своими вековыми традициями, — до сих пор существует газета, которую пишут от руки. Причем у нее есть целая 21 тысяча подписчиков.Musalman — газета, написанная идеальным почеркомВ городе Ченнаи сотрудники вечерней газеты Musalman ежедневно выводят идеальным почерком свежие новости, что занимает около трех часов. После этого газета отправляется в типографию. Единственная ошибка приводит к тому, что всю страницу необходимо переписывать.Судан, последний самец северного белого носорога на земле , обитает в Кении и охраняется 24 часа в сутки. Жизнь 42-летнего Судана представляет собой удивительную историю. Молодого носорога поймали в дикой природе, после чего он провел 35 лет в чешском зоопарке. Затем Судана привезли назад в Кению. К сожалению, этот носорог стареет, и все попытки добиться размножения этого редчайшего вида ни к чему не приводят.Британский стратегический бомбардировщик Avro Vulcan в этом году в последний раз можно увидеть в небе на авиашоу в Лондоне и Эссексе. Культовый самолет времен холодной войны будет снят с регулярных полетов в конце 2015 года по соображениям безопасности (ведь он эксплуатируется с 1956 года). Еще один бомбардировщик Vulcan выставлен в музее ВВС Великобритании, а другой был восстановлен добровольцами в аэропорту Саутенд.Ernest Wright and Son Limited — последний завод в мире, который по-прежнему делает ножницы вручную. В 2014 году он находился на грани закрытия, но видео, снятое Шоном Бладвортом, на котором был показан процесс сборки ножниц вручную, внезапно обрело огромную популярность. Количество заказов резко увеличилось, и завод, существующий с 1902 года, выжил.PS Waverley — последний в мире морской пассажирский колесный пароход, который находится на ходу. Он был построен в 1946 году и совершал регулярные рейсы до 1973 года. После списания судна оно было выкуплено Обществом охраны колесных пароходов за 1 фунт, после чего было восстановлено.Канатная дорога в Сан-Франциско — последняя в мире ручная канатная дорога. Из 23 линий, построенных между 1873 и 1890 годами, сейчас остались только три функционирующие. Они являются одними из самых значимых туристических достопримечательностей в городе наряду с островом Алькатрас, мостом Золотые Ворота и Рыбацкой гаванью.Bedford SB3 Mobile CinemaЛюбой кемпер в мире просто бледнеет по сравнению с Bedford SB3 Mobile Cinema. Обтекаемый британский автобус-кинотеатр является единственным оставшимся на данный момент из семи построенных министерством технологий Англии в конце 1960-х годов. Этот автобус и его шесть собратьев колесили по всей Великобритании, чтобы инженеры, промышленные дизайнеры и другие специалисты смогли увидеть фильмы о современных методах производства.В 1974 году все мобильные кинотеатры были списаны, кроме одного, который загадочно пропал. Нынешние владельцы нашли этот Bedford SB3 в плачевном состоянии, после чего полностью восстановили его, а также установили новую трансмиссию и современные системы отопления и кондиционирования воздуха. В марте 2015 года мобильный кинотеатр был продан через eBay.Дзиньити Каваками — последний истинный ниндзя63-летний инженер Дзиньити Каваками — последний истинный ниндзя в Японии. Он 21-й глава клана, в котором всех детей учили искусству ниндзюцу в течение 500 лет. И, по его словам , 22-го главы не будет никогда. 63-летний ниндзя утверждает, что он является последним живущим человеком, который узнал все навыки, используемые шпионами и убийцами феодальной Японии.Каваками десятилетиями обучался слышать падение иглы в соседней комнате, исчезать в облаке дыма и перерезать горло жертвы с 20 шагов 5-сантиметровым сюрикеном. К сожалению, Каваками решил, что древнее искусство должно умереть вместе с ним, потому что концепция ниндзя «просто не вяжется с сегодняшним днем».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)