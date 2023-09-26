Беспощадное время, или 10 исчезающих вещей, которые остались в одном экземпляре

Как известно, ничто не вечно под луной. И сегодня в мире есть вещи, которых осталось ни много ни мало — один экземпляр. В нашем обзоре 10 предметов, которые в ближайшее время могут просто исчезнуть с лица земли и останутся только в воспоминаниях.









Последняя в мире создательница «морского шелка»

Последняя в мире студия, где делают глобусы ручной работы

Последняя в мире рукописная газета

Последний в мире белый носорог

Последний в мире пригодный к полету бомбардировщик Avro Vulcan

Последний в мире производитель ножниц ручной работы

Последний в мире колесный пароход

Последний в мире управляемый вручную фуникулер

Последний в мире мобильный кинотеатр

Последний в мире настоящий ниндзя