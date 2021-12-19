Что можно сделать, чтобы морозилка не покрывалась льдом

Чрезмерное намораживание льда или так называемой «ледяной шубы» в морозильной камере, к сожалению, совсем не редкая проблема. Даже регулярная разморозка помогает далеко не всегда, ведь иногда уже через 4-5 дней после после нее лед на своем прежнем месте!

Вряд ли это можно назвать исправной работой. Что же делать, чтобы избежать этой неприятности? Есть довольно простой, но рабочий способ.



Для начала нужно, конечно, провести разморозку и очистку морозильной камеры, ведь при правильном уходе достаточно проводить разморозку всего 1-2 раза в год, даже для старых холодильников.

Самый же быстрый и простой способ разморозки — это способ с использованием горячей воды и солевого раствора. Для него внутрь морозильной камеры помещаем емкость с горячей водой, а также подготавливаем раствор, растворяя 2 ст. л. соли в 1 ст воды.



Для удобство переливаем получившийся солевой раствор в бутылочку с распылителем и хорошо обрызгиваем им стенки морозильной камеры, буквально несколько минут и лед начнет легко отходить от них — поддеть его можно, например, при помощи деревянных палочек от суши — так вы точно не повредите поверхность.



Если вам необходимо очистить, а также отбелить пластик, то можно воспользоваться смесью перекиси водорода и соды.

Это простое средство хорошо очистит и отбелит пластик, а также не поцарапает его.Также морозильную камеру стоит продезинфицировать, особенно если вы храните в ней мясо. Отлично подойдет для этой цели хлоргексидин. Просто обрабатываем им высохший после мытья пластик.И наконец для того, чтобы морозильная камера меньше намораживала, после всех процедур сухой пластик смазываем тонким слоем глицерина. Вот и все хитрости!А ниже вы можете посмотреть видео о том, как легко решить проблему, если морозильная камера сильно намораживает.