Что приготовить с имбирём, или блюда, перед которыми сложно устоять

Сегодня имбирь можно отыскать практически в каждом магазине, а также на полке в собственном холодильнике. А всё потому, что этот простой, казалось бы, кулинарный ингредиент таит в себе массу полезных свойств. Кроме того, существует огромное количество рецептов с ним, и сегодня мы расскажем о восьми из них, о том, как приготовить основные блюда, десерты и даже напитки с корнем имбиря.
1. Курица под имбирем
Аппетитная курочка с имбирем. / Фото: crownmediadev.com.
Пикантный, чуть острый и пряный имбирный соус как нельзя кстати подходит под нежное куриное мясо, которое становится в сто крат вкуснее, радуя даже тех, кто не очень любит куру, удивительными оттенками вкуса.
Ингредиенты:
• Филе куриное – 4 шт;
• Имбирь;
• Чеснок – 2 зубочка;
• Перец красный – 1 ч.л;
• Кориандр – 1 ч.л;
• Лайм – 1 шт;
• Лук – 1 шт;
• Чили – 1 шт;
• Сливки – 250 мл;
• Лимон – половинка;
• Соль – по вкусу;
• Растительное масло.
Пикантное филе. / Фото: taste.com.
Способ приготовления:
• Курицу вымыть, просушить;
• Нарезать средним кубиком;
• Очистить чеснок с имбирем, накрошить;
• Специи всыпать в отдельную ёмкость, заправив лаймовым соком и добавив масло;
• Отправить мясо в соус, дать настояться около двадцати минут;
• После обжарить кусочки мяса на среднем огне на сковородке до румяности;
• Ложку масла влить на свободную сковородку;
• Смешать с подробленным перцем чили и кусочками лука;
• Всыпать немного куркумы и размешать;
• Влить сливки;
• Томить под крышкой пару минут;
• Туда же отправить мясо;
• Накрыть крышкой и томить;
• Подавать, сбрызнув соком лимона.
2. Котлеты с имбирем
Сытные котлетки из курицы. / Фото: 1000.menu.
А как насчёт полезных и очень необычных котлеток, внутри которых не только привычное филе, но и даже зелень с имбирем? Пикантные и невероятно вкусные, они прекрасно подойдут как на перекус, так и в качестве основной добавки к гарниру.
Ингредиенты:
• Бедра (курица) – 4 шт;
• Филе куриное – 2 шт;
• Чеснок – 2 зубочка;
• Имбирь;
• Кинза – полпучка;
• Соевый соус – 3 ст.л;
• Растительное масло.
Котлеты на скорую руку. / Фото: delo-vcusa.ru.
Способ приготовления:
• В чашу блендера засыпать чеснок без шелухи, корень имбиря и лук, тщательно измельчить;
• Нарезать курицу и добавить в чашу, перебить;
• Влить соус, порвать кинзу на листья, снова измельчить;
• Вручную сформировать из получившейся смеси котлетки, обмакнув руки в воде;
• Налить на сковородку масло;
• Жарить с двух сторон до корочки;
• Подавать теплыми с соусом.
3. Салат с курицей и имбирем
Салат с имбирем. / Фото: realfood.com.
Вне зависимости от того, будет он тёплым или холодным, этот салат прекрасно подходит для летних, вечерних и обеденных перекусов, когда не хочется употреблять тяжелую и такую надоевшую пищу в очередной раз.
Ингредиенты:
• Филе куриное – 1 шт;
• Шпинат – 50 г;
• Морковь – 1 шт;
• Имбирь;
• Лук зеленый – пара перьев;
• Масло кунжута – 6 ч.л;
• Соевый соус – 1 ч.л;
• Перец и соль – по вкусу.
Сытно и полезно. / Фото: myrecipes.com.
Способ приготовления:
• В банку добавить масло, соус из сои, специи, очистить и вложить туда корень имбиря;
• Тщательно встряхнуть, накрыть крышкой и отправить в холодное место;
• Курицу промыть и нарезать кубиком;
• Обжарить на сковородке до хрустящей корочки;
• Натереть морковь, нарезать лук и накрошить шпинат;
• Смешать всё в одной миске;
• Следом выложить курицу;
• Сбрызнуть соусом из банки.
4. Хлеб с имбирем и тыквой
А как вам такой хлебушек? / Фото: edimdoma.ru.
Не в восторге от магазинного хлеба? Надоели банальные белые и черные варианты? Тогда стоит обязательно попробовать этот рецепт, ведь мягкий, нежный тыквенный хлеб, приправленный ароматным имбирем – то, что прекрасно подойдёт всей семье.
Ингредиенты:
• Мёд – 150 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Тыква (мякоть) – 250 г;
• Мука – 350 г;
• Имбирь – 1 ст.л;
• Масло сливочное – 170 г;
• Сахар коричневый – 100 г;
• Разрыхлитель – 1 ч.л.
Хлеб из тыквы и имбиря. / Фото: segodnya.ua.
Способ приготовления:
• Маслу дать немного нагреться до комнатной температуры, размягчить его;
• Вбить туда яйцо, влить мёд, перемешать;
• Добавить тыкву, предварительно натерев её на тёрке;
• Всыпать оставшиеся ингредиенты, перемешать до однородности, формируя тесто;
• Выложить его в любую удобную форму (лучше – круглую или продолговатую);
• Отправить в духовку на час при 180 градусах, до румяной корочки.
5. Имбирные кексы
Кексы для всей семьи. / Фото: google.com.
А вот рецептов вкусных кексиков просто пруд пруди, и один из них включает в себя полезный и душистый имбирь, что сделает тесто нежнее, а вкус – насыщеннее и необычнее, давая возможность с удовольствием лопать их и дома, и на работе.
Ингредиенты:
• Мёд – 310 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Мука – 340 г;
• Вода – 250 м;
• Сахар – 55 г;
• Коричневый сахар – 55 г;
• Растительное масло;
• Сода – 1 ч.л;
• Имбирь – 1 ч.л;
• Корица – 1 ч.л;
• Соль – по желанию.
Оригинальный десерт. / Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Масло соединить с разными видами сахара до однородности;
• Разбить туда яйцо, влить следом мёд, размешать;
• Отдельно смешать все оставшиеся продукты и залить их водой, помешивая ложкой;
• Соединить, формируя единую массу;
• Вылить её в специальные формы (можно силиконовые или металлические), оставляя немного свободного места до краёв;
• Отправить в духовку на двадцать минут при 180 градусах.
6. Джем с имбирем и грушами
Домашний джем. / Фото: great-cook.ru.
Не может быть ничего вкуснее домашнего, вкусного джема, который так и просится на только что выпеченный хлеб или же мягкое печенье, чтобы полакомиться им под вкуснейший домашний компот или же любимый чай.
Ингредиенты:
• Груши (сладкие и спелые) – 2 кг;
• Сахар – 900 г;
• Сок лимона – 65 мл;
• Имбирь – 2 ч.л;
• Пектин – 1 ст.л.
Имбирно-грушевая вкуснятина. / Фото: anews.com.
Способ приготовления:
• Груши избавить от шкурки;
• Натереть на самой большой тёрке до кашицы;
• Отправить в кастрюлю, залить соком лимона;
• Добавить сахар и имбирь, перемешать;
• Поставить на огонь, доведя до закипания, после чего проваривать около сорока минут, пока джем не станет более густым;
• Если джем не густеет очень долго – добавить ложку пектина;
• Хорошенько размешать и разложить по банкам, когда джем остынет;
• Подавать к любым напиткам.
7. Имбирный чай с молоком
Молочный чай. / Фото: ruspeach.com.
Любителям оригинальных вкусов, которым надоел базовый зеленый и другой чай, обязательно стоит попробовать молочный вариант этого напитка, который удивляет своим вкусом благодаря нескольким хитрым ингредиентам. Один из которых – заветный корешок имбиря.
Ингредиенты:
• Вода – 1 л;
• Молоко – 210 мл;
• Имбирь;
• Кардамон – 1-2 ч.л;
• Сахар – опционально;
• Чай лиственный черный – по вкусу.
Необычный и очень полезный напиток. / Фото: hi-news.ru.
Способ приготовления:
• Очистить имбирный корешок любым удобным способом;
• Натереть на терке с небольшими дырочками;
• Набрать воды и поставить кастрюлю на плиту;
• Отправить туда имбирь, за ним – кардамон;
• Варить около пяти-восьми минут до характерной желтизны;
• Всыпать сахар и, немного уменьшив мощность огня, проваривать ещё несколько минут;
• Добавить чайные листья;
• Проварить несколько минут, после влить молоко;
• Подержать на огне около минуты;
• Снять кастрюлю с плиты, процедить через ситечко и подавать к столу.
8. Лимонад с имбирем
Настоящее спасение от жары. / Фото: segodnya.ua.
Впереди лето, жаркая и солнечная погода, а значит пора запастись рецептом, как легко, просто и быстро утолить жажду, наслаждаясь вкуснейшим напитком, а именно – домашним, изысканным лимонадом с имбирем.
Ингредиенты:
• Вода – 250 мл;
• Сахар – 310 г;
• Лимон – 3 шт;
• Имбирь;
• Минеральная вода.
Полезнее всяких напитков! / Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Корень имбиря почистить от шкурки, натереть на тёрке;
• Набрать кастрюлю воды, отправив туда имбирь;
• Нарезать лимоны на дольки, добавить к воде;
• Всыпать сахар и хорошенько размешать;
• Довести до закипания, уменьшить огонь и проваривать до момента, пока крупицы сахара не исчезнут;
• Выключить огонь, дать смеси остыть;
• Процедить через ситечко или марлю;
• Влить в кувшин или кастрюльку;
• Залить минеральной водой (по желанию);
• Бросить туда несколько долек лимона;
• Подавать охлажденным со льдом.
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