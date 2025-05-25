Какое вполне реальное оружие было задействовано в фантастическом боевике «Пятый элемент»

В 1997 году Люк Бессон выпустил на большие экраны свой фантастический комедийный боевик «Пятый элемент» с Брюсом Уиллисом и Миллой Йовович в главных ролях. Как и любая другая картина своего жанра, фильм изобилует перестрелками, в которых используется весьма разнообразное вооружение от пистолетов до тяжелых пулемётов.
1. Пистолет Билли (Mauser M712)
Пистолет Билли из другого времени. /Фото: х/ф Пятый элемент.
Действие «Пятого элемента» начинается с событий в Египте в 1914 году. В ходе визита представителей инопланетной цивилизации ассистент археолога Билли впадает в панику и начинает размахивать пистолетом перед гостями из другого мира. Модель пистолета вполне себе реальная. Правда, создатели фантастического боевика не слишком заморачивались с историчностью (тем более в коротеньком эпизоде), а потому реквизиторы вложили в руку актеру Люку Перри Mauser M712 Schnellfeuer. Можно предположить, что последний должен был сыграть в фильме роль Mauser C96. Нюанс в том, что C96 появился в 1895 году, а M712 только в 1932 году. Также что здесь у нас явный анахронизм.
Маузер, но другой. /Фото: artstation.com.
2. Пистолет Корбена и пистолеты мангалоров (Vektor CP1)
Пистолет главного героя хорошо загримирован. /Фото: х/ф Пятый элемент.
Малоизвестный на постсоветском пространстве южноафриканский самозарядный пистолет Vektor CP1 под патрон 9х19 мм сыграл в фильме сразу две оружейные роли: пистолета главного героя Корбена Далласа и пистолетов мангалоров.
Тот же пистолет, только разобранный. /Фото: х/ф Пятый элемент.
Кстати, сами Vektor CP1 больше не производятся. Появившись в 1996 году на рынке, эти пистолеты не продержались и пяти лет. В 2001 серийное производство CP1 было свёрнуто. Общий тираж составил всего 6 тысяч экземпляров. Не считая частных коллекций, сегодня эти пистолеты попадаются главным образом в странах Африки.
Редкий южноафриканский пистолет. /Фото: YouTube.
3. Нечто в руках у грабителя (WZ.83 Pallad D)
Это польский гранатомёт. /Фото: х/ф Пятый элемент.
Грабитель, нападающий на майора Корбена Далласа на выходе из квартиры, вооружен чудаковатой пушкой, сооруженной реквизиторами из польского 40-мм однозарядного гранатомета WZ.83 Pallad D и нескольких магазинов от автомата Калашникова. Гранатомет, кстати, начали выпускать еще в годы советской власти и применяли, в том числе в качестве подствольного для автоматов Калашникова. Выпускаются эти 40-мм гранатометы по сей день. Что не удивительно, ведь придумать что-то новое в этом отношении почти невозможно.
Тот самый гранатомет. /Фото: Pinterest.
4. Автоматы мангалоров (АК-47)
Сложно поверить, но это Калашников. /Фото: х/ф Пятый элемент.
Наверняка даже те, кто смотрел «Пятый элемент» очень давно, должны помнить, что у мангалоров на вооружении были не только пистолеты, но и автоматы. Собственно, роль последних с гордостью исполнил автомат Калашников. Точнее то, что от него осталось после творческой переработки реквизиторов. За гримом поверить сложно, но это действительно АК-47. Кстати, конструкцию последнего все еще выдаёт сохранившийся за гримом магазин. При этом стоит отметить, что на съемках «Пятого элемента» использовались Калашниковы китайского, а не советского производства.
5. Пистолет-пулемет мангалор(ки) (Calico M960)
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Во время перестрелки в космическом порту боец-мангалор, принявший вид лысой женщины-панка стреляет из какого-то пистолета-пулемета. Оружие также вполне реальное, хотя и находится в «незначительном» гриме. При детальном рассмотрении того, что осталось от оригинального оружия, в реквизите легко узнаётся конструкция американского ПП под патрон 9х19 мм Парабеллум Calico M960 разработки 1990 года. Что интересно, создавался он специально для гражданского рынка США. Однако, в 1994 году в Америке приняли закон, ограничивающий магазины гражданского оружия 10 патронами, что привело к исчезновению с рынка компании-производителя.
Еще один раритет. /Фото: interest.com.
6. Пулемёт мангалоров (Browning M2HB)
А это загримированный Браунинг. /Фото: х/ф Пятый элемент.
Ближе к развязке фильма в ходе перестрелки на круизном космическом корабле мангалоры пускают в ход тяжелое оружие! А именно ракетно-пулеметную систему. Выглядит настолько же круто, насколько и нелепо. Реквизиторы сделали её опять-таки из вполне реального образца огнестрельного оружия – крупнокалиберного американского пулемета Browning M2HB. За гримом главный 12.7-мм пулемет НАТО узнать не просто, однако в одном из моментов М2НВ красноречиво выдаёт легко узнаваемая ручка. Пулеметы M2, кстати, используются американской армией по сей день. Даже несмотря на то, что первая модель этого оружия появилась на свет еще в далёком 1933 году.
Главный тяжелый пулемет США. /Фото: ВКонтакте.
7. Автомат компании «Зорг» (АКС-74У)
Опять Калашников. В гриме, конечно. /Фото: х/ф Пятый элемент.
Наиболее интересной пушкой из боевика безусловно остаётся автомат Zorg ZF-1, презентованный лично главой корпорации. В фильме оружие оснащено пулеметом, огнеметом, ракетницей, аэрозольным оружием, сеткометом. А кроме того, может стрелять отравленными дротиками, незаметно для металлодетекторов и может превращаться в «яйцо» в транспортном положении. Так вот за килограммами грима сие чудо-оружие играет старый-добрый советский АКС-74У. Выдаёт советский автомат легко узнаваемый магазин. В фильме заметить его сложно, однако на фотографиях Zorg ZF-1 после съемок, магазин сразу бросается в глаза. Кстати, для кино реквизиторам пришлось сделать сразу три макета чудо-автомата, так как на самом деле оружие не раскладывается и не складывается. В разных сценах фильма появляются три разных макета.
8. В эпизодических ролях: Steyr AUG, Colt Commando и безымянный макет
Та самая полка. /Фото: х/ф Пятый элемент.
Помимо всего перечисленного, в «Пятом элементе» можно заметить еще две вполне настоящие «игрушки». Первая – это австрийский автомат Steyr AUG. Заметить его можно на выдвижной полке Корбена Далласа в сцене, где герой разоружает очередного горе-грабителя. Что интересно, в 1990-е годы будет не просто найти американский боевик, где не засветился бы этот европейский булл-пап. Вторая «игрушка» — это автоматическая винтовка Colt Commando, модификация американской М16. Прячется она там же, в полке Корбена Далласа в сцене с грабителем. Наконец, последнее оружие, появляющееся в фильме – это автоматы полицейских, из которых они, к слову, за весь фильм ни разу не стреляют. Что кстати, не удивительно. В их основе нет никакого настоящего оружия. Реквизиторы просто слепили макеты из того, что было для одной коротенькой сцены.
В полке можно заметить даже его. /Фото: cybersport.ru.
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