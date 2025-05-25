Какое вполне реальное оружие было задействовано в фантастическом боевике «Пятый элемент»

1. Пистолет Билли (Mauser M712)

Пистолет Билли из другого времени. /Фото: х/ф Пятый элемент.

Маузер, но другой. /Фото: artstation.com.

2. Пистолет Корбена и пистолеты мангалоров (Vektor CP1)

Пистолет главного героя хорошо загримирован. /Фото: х/ф Пятый элемент.

Тот же пистолет, только разобранный. /Фото: х/ф Пятый элемент.

Редкий южноафриканский пистолет. /Фото: YouTube.

3. Нечто в руках у грабителя (WZ.83 Pallad D)

Это польский гранатомёт. /Фото: х/ф Пятый элемент.

Тот самый гранатомет. /Фото: Pinterest.

4. Автоматы мангалоров (АК-47)

Сложно поверить, но это Калашников. /Фото: х/ф Пятый элемент.

5. Пистолет-пулемет мангалор(ки) (Calico M960)

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Еще один раритет. /Фото: interest.com.

6. Пулемёт мангалоров (Browning M2HB)

А это загримированный Браунинг. /Фото: х/ф Пятый элемент.

Главный тяжелый пулемет США. /Фото: ВКонтакте.

7. Автомат компании «Зорг» (АКС-74У)

Опять Калашников. В гриме, конечно. /Фото: х/ф Пятый элемент.

8. В эпизодических ролях: Steyr AUG, Colt Commando и безымянный макет

Та самая полка. /Фото: х/ф Пятый элемент.

В полке можно заметить даже его. /Фото: cybersport.ru.