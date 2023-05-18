Нью-Йорк 1970-х

Проект Documerica Агентства по охране окружающей среды США был создан в 1971 году. Его основной целью являлось документирование влияния неблагоприятных факторов современной жизни на окружающую среду, а также запечатлеть повседневной жизни обычных людей в Америке.



Фотографии Нью-Йорка 1970-х годов.







Вид на Манхэттенский мост в Бруклине в июне 1974 года. Как выглядит это место сегодня – смотрите в Google Street View. (Фото Danny Lyon | National Archives and Records Administration):







Концерт американской певицы Джуди Коллинз в в Центральном парке Нью-Йорка. Сегодня это место выглядит вот так. Также смотрите статью «Центральный парк Нью-Йорка». (Фото Suzanne Szasz | NARA):







Пробка в центре города. (Фото Dan McCoy | NARA):







Бронкс, 1973 год. Почти вся территория Бронкса расположена на континентальной части США. (Фото Dan McCoy | NARA):







Летний вечер в Центральном парке Нью-Йорка 1970-х. (Фото Suzanne Szasz | NARA):







Пробки на 6-й авеню, апрель 1973 года. Также смотрите статью «Автомобильные пробки в Москвеhttp://funhere.ru/?p=23997». (Фото Dan McCoy | NARA):







Молодежь в Бруклине, июнь 1974 года. (Фото Danny Lyon | NARA):







К вопросу влияния неблагоприятных факторов современной жизни на окружающую среду, май 1973-го. (Фото Arthur Tress | NARA):







Заброшенное недостроенное здание, май 1973 года. Строительство было остановлено правительством. (Фото Arthur Tress | NARA):







Пассажиры на Статен-Айленд Ферри, май 1973 года. Это пассажирская паромная переправа, корабли которой совершают регулярные рейсы между районами Нью-Йорка — Манхеттеном и Статен-Айлендом. (Фото Wil Blanche | NARA):







На улицах Бруклина, июль 1974 года. (Фото Danny Lyon | NARA):







Нефтяное пятно вокруг острова Свободы в Нью-Йорке, май 1973 года. Также смотрите статью «История Статуи Свободы». (Фото Chester Higgins | NARA):







Улицы города в мае 1973 года. Смотрите это же место сегодня в Google Street View. (Фото Wil Blanche | NARA):







Телефонные будки на Бродвее в мае 1973 года. Кстати, первый в истории звонок по мобильному телефону был сделан за месяц до этой фотографии, в центре Манхэттена, в апреле 1973 года. (Фото Erik Calonius | NARA):







Вид на башни Всемирного торгового центра в мае 1973 года. 11 сентября 2001 года башни рухнут в результате теракта. Также смотрите статью “Самое высокое здание в западном полушарии(Фото Wil Blanche | NARA):







Школьники и школьный автобус на Стейтен-Айленде в мае 1973 года. (Фото Arthur Tress | NARA):







Плотный траффик в Нью-Йорке в апреле 1973 года. (Фото Dan McCoy | NARA):







Детвора в Бруклине в июне 1974 года. Бруклин, названный в честь нидерландского города Брёкелена — самое густонаселённое боро Нью-Йорка — 2.5 млн жителей (на 2009-й год). (Фото Danny Lyon | NARA):







Строительство в западной части Нижнего Манхэттена, к северу от Всемирного торгового центра, май 1973 года. (Фото Wil Blanche | NARA):







ДТП на оживленной улице в Гарлеме, май 1973 года. Гарлем — район в северной части нью-йоркского округа Манхэттен, иногда считающийся родиной гангстеров и оплотом развития криминальных группировок. (Фото Chester Higgins | NARA):







Игры с ветром во время школьной экскурсии. Нью-Йорк, 1973 год. (Фото Arthur Tress | NARA):







Незаконная свалка в непосредственной близости от Нью-Джерси, март 1973 года. Как выглядит это место сегодня — смотрите в Google Street View. Также смотрите статью «Как работает Google Street View — просмотр панорам улиц городов мира». (Фото Gary Miller | NARA):







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