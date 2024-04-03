Устрицы, голуби и фуа-гра: Какое меню предлагали пассажирам Титаника

Уже больше ста лет прошло с тех пор, как затонул самый роскошный и самый злосчастный в истории лайнер. Однако подробности этой трагедии до сих пор будоражат воображение. Через много десятков лет всплывают все новые факты. Интересно, что людей интересуют в равной степени и подробности печального конца Титаника, и описание тех роскошных условий, которые были на нем созданы. Благодаря сохранившимся листкам меню сегодня достоверно известно, чем кормили пассажиров незадолго перед трагедией.
Питание больше чем двух тысяч человек в течение двух недель – именно столько должно было продлиться плавание – дело очень нелегкое. Перед рейсом на корабль было доставлено огромное количество продуктов: 75 тысяч фунтов мяса (34020 кг), 11 тысяч фунтов свежей рыбы (4990 кг), 40 тонн картофеля, 40 тысяч яиц, 7 тысяч головок салата, а также 10 тысяч фунтов сахара, 250 баррелей муки, 36 тысяч яблок, 1500 галлонов молока (5678 л), более 1000 бутылок с алкоголем, в основном - ром, шампанское и бордо. Чтобы готовить эту еду, сервировать ее и подавать, на Титаник была нанята целая команда поваров и официантов, всего 69 человек. Меню и условия проживания на корабле очень сильно различались в зависимости от класса билета. Для большинства пассажиров еда была включена в стоимость.
Третий класс
Подавляющее большинство пассажиров (больше 700 человек) путешествовали третьим классом. Надо сказать, что условия, созданные для этих людей на Титанике по тем временам были намного лучше, чем на других кораблях, и примерно соответствовали второму классу.
Столовая для пассажиров 3 класса на Титанике
Обеденный салон для пассажиров третьего класса находился на палубе F. В просторном помещении, выкрашенном белой краской, были установлены длинные столы на 20 человек. Завтракали, обедали и ужинали здесь в две смены. Еда была простая, без изысков, но обильная и вкусная. Судя по сохранившемуся меню, в последний день в столовой третьего класса кормили следующими блюдами:
Меню пассажиров 3 класса Титаника
Второй класс
Пассажиры второго класса проживали и питались намного более изысканно. В их распоряжении были удобные каюты (ванные комнаты, правда, были общими), прогулочные палубы и большая красивая столовая. Это огромное помещение было обшито дубовыми панелями, пол устлан цветным линолеумом. Столы также были длинными, но вдоль них стояли удобные вращающиеся стулья. Обеденное меню состояло из трех перемен блюд.
Обеденное меню пассажиров 2 класса Титаника
Первый класс
Заплатив за билеты целое состояние (примерно от 1300 до 50 000 долларов США 2013 года), пассажиры первого класса наслаждались всеми удобствами, предоставляемыми этим плавучим фешенебельным отелем. Еда в основном была французской, но с некоторыми блюдами английской и американской кухни. Пассажирам были предоставлены удобные каюты, парадная лестница, бассейн, турецкая баня, тренажерный зал, корт для сквоша, комнаты отдыха и несколько столовых. Великолепная отделка этих помещений вызывает восхищение даже при взгляде на черно-белые фотографии.
Обеденный зал 1 класса на Титанике
Обеденный зал был отделан резными покрашенными панелями, иллюминаторы были закрыты окнами. Пространство столовой позволяло свободно перемещаться между столами, которые накрывались на гостей от двух до восьми человек. Перед едой пассажиры пили коктейли, а дальше по звуку горна проходили в столовую. Кормили здесь роскошно. Гостям предлагалось много перемен блюд в разных вариантах. В 2012 году в Гонконге, в память столетия гибели Титаника состоялся ужин, который полностью повторял меню последней трапезы пассажиров первого класса лайнера. Стоимость его составила по современным ценам 1930 долларов с человека.
Обеденное меню пассажиров 1 класса Титаника
Кроме роскошных приемов пищи в общей столовой пассажиры первого класса могли в любое время посещать ресторан «А-ля карт» и кафе «Паризьен», расположенные в кормовой части судна. «А-ля карт» был оформлен в стиле Людовика XVI: отделка стен под светлый орех, большие окна, шелковые шторы, позолоченные резные колонны и лепнина на потолке. В ресторане подавали меню итальянского ресторатора Луиджи Гатти. Кафе «Паризьен» напоминало парижское уличное кафе, там вокруг небольших столиков стояли плетеные стулья.
Кафе «Паризьен» на Титанике
Вид на корму «Титаника»
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