Какие тайны открыла украденная рукопись Нострадамуса, которую недавно вернули в библиотеку в Риме

Французский врач, экстрасенс и астролог эпохи Возрождения Мишель де Нострадам прославился в веках как великий пророк Нострадамус. Его пророческие тексты, написанные в форме четверостиший содержат зашифрованные предсказания о будущем. Наиболее полный сборник катренов мистика — это латинская рукопись Les Prophéties («Пророчества»). Там почти тысяча точных предсказаний Нострадамуса. Рукопись не имеет аналогов. Более 15 лет назад она была похищена. Недавно книгу нашли. Радости историков не было предела! Что же скрывает таинственный уникальный манускрипт?
Дерзкая кража
Мишель де Нострадам.
В 2007 году библиотекари Центральной Исторической Библиотеки в Риме впервые заметили, что их латинская копия «Пророчеств» была дерзким образом похищена. Рукопись существует в единственном экземпляре, аналогов её нет нигде в мире. Эта книга была опубликована в конце 17 века, то есть спустя полтора столетия от публикации оригинальной французской версии. Сотрудники считали, что уникальнейший манускрипт потерян навсегда. Неожиданно рукопись засветилась на одном аукционе в Германии. Организаторы даже не подозревали, что этот лот был получен незаконным путём, пока с ними не связались итальянские карабинеры. Они постоянно следят за подобными торгами, зная, что там иногда появляются украденные артефакты.
Библиотекари думали, что уникальный манускрипт потерян навсегда.
Представитель итальянского военного подразделения по сохранению культурного наследия заметил на одной из фотографий книги штамп. Эта печать была поставлена ещё в 1991 году на обложке книги библиотекарями. Далее расследование идентифицировало рукопись, как копию легендарного труда Нострадамуса, похищенного из римской исследовательской библиотеки где-то в середине 2000-х годов.
Иллюстрации Нострадамуса.
После того как с ними связалась итальянская полиция, немецкий аукционный дом немедленно приостановил продажу книги. Невероятно, но перед прибытием в Германию книга была куплена на парижском блошином рынке. Как именно она там оказалась — остаётся загадкой. Известно только, что после этого её привезли в Германию и перепродали на другом блошином рынке в городе Карлсруэ. Именно там бесценный манускрипт и заметил местный арт-дилер. Он сразу оценил по достоинству то, что попало ему в руки. Фотографии книги были размещены на веб-сайте аукционного дома в Пфорцхайме, Баден-Вюртемберг. Цена стартовала с 12 000 евро (12 630 долларов США).
Рисунки были сделаны лично Мишелем де Нострадамом.
Акварели ясновидящего столь же загадочны, как и его катрены.
Конечно, если бы продажа состоялась, рукопись, вероятно, была бы продана намного дороже, учитывая известность и репутацию Нострадамуса. К счастью, книгу вовремя заметили итальянские правоохранители и остановили продажу. Уникальный манускрипт грозил быть навеки похороненным в частной коллекции, но вместо этого вернулся домой. Сейчас книга на своём законном месте в библиотеке Центра исторических исследований Барнабити. Теперь её будут охранять более тщательно, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов.
Кем был Нострадамус, человек, опередивший своё время
Мишель де Нострадам родился в регионе Прованс на юго-востоке Франции в 1503 году. Он выучился на врача, но больше прославился как астролог и предсказатель. Он предрёк множество событий из будущего. Книга предсказаний Нострадамуса была опубликована в 1555 году. До этого тоже многие пользовались его даром. Мишелю покровительствовала сама Екатерина Медичи — королева Франции.
Нострадамусу покровительствовала сама королева Франции Екатерина Медичи.
Сочетание интересов Нострадамуса может кому-то показаться весьма странным. Медицина и оккультизм, астрология и алхимия... Но в те времена все эти практики были законными и не считались лженауками и суевериями. В эпоху Возрождения и Просвещения все учёные и известные мыслители частенько сочетали научные исследования с оккультными экспериментами. Например, знаменитый физик и математик сэр Исаак Ньютон в своё время написал гораздо больше трудов по алхимии, чем по физике и математике.
Мишель де Нострадам был знаменит тем, что мог точно предсказать будущее. У него была масса поклонников. Даже сегодня у Нострадамуса есть целая армия почитателей, которые свято верят во все его пророчества. Основная проблема его предсказаний в том, что они составлены столь туманно и сложно, что интерпретировать их можно как кому больше по душе.
Каждое предсказание написано в форме рифмованного четверостишия. Эти четверостишия именуют катрены. Исследователи считают, что эти тексты написаны с использованием некого шифра. Для того чтобы понять о чём идёт речь — нужно изрядно потрудиться. Скорее всего автор сделал это специально, чтобы Святая Инквизиция не обвинила его в ереси или колдовстве. Кроме того, время исполнения своих пророчеств Нострадамус тоже не указывал. Метафоры и аналогии у него весьма яркие, но при этом столь расплывчатые и двусмысленные, что чётко трактовать прочитанное просто невозможно.
Суд инквизиции.
Во всём этом ещё нужно учесть один аспект. Даже если допустить, что Мишель де Нострадам действительно был ясновидящим и мог видеть грядущие события, то его описания разобрать трудно. Ведь он мысленно видел мир, которого не понимал. Современные технологии описывал человек, который не разумел о чём пишет. Возможно, запутанные образы были признаком не обмана или некого кода, а собственного непонимания и замешательства.
Проблема с пророчествами, подобными найденным в рукописи Нострадамуса, заключается в том, что каждый может быть экспертом, в зависимости от того, как он «интерпретирует» текст.
Что говорят эксперты по Нострадамусу
В конечном счете, каждый человек, решивший прочитать великое произведение Нострадамуса (на французском, латинском, английском или любом другом языке, на котором оно было опубликовано), должен решить для себя, действительно ли он был одарённым ясновидящим, который знал, что произойдет в будущем или просто талантливым мистификатором.
Многие специалисты, которые изучали его труды, утверждают, что Мишель де Нострадам действительно был пророком. Они убеждены, что он правильно предсказал начало Французской революции, возвышение Наполеона и Гитлера и даже разрушение башен-близнецов в Нью-Йорке в сентябре 2001 года и многие другие исторически значимые события. Скептики, конечно, оспаривают это, продолжая заверять, что сочинения Нострадамуса настолько расплывчаты, что их можно интерпретировать миллионом разных способов.
Каждый, кто желает решить этот вопрос с предсказаниями Нострадамуса для себя лично — может это без труда сделать. Для этого совсем не нужно ехать в Рим, в библиотеку Центра исторических исследований Барнабити. Латинскую рукопись «Пророчества» читать тоже необязательно. Катрены Нострадамуса сегодня опубликованы в десятках книг и на сотнях веб-сайтов, на всех языках. Так что любознательный исследователь может с лёгкостью всё проверить сам.
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