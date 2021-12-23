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Как вернуть замше первозданную чистоту

Кеды пачкаются очень быстро, а особенно — белая подошва. Кроме того, шнурки порой пачкаются о ткань, и их бывает трудно или даже невозможно отстирать обычным порошком до первозданной белизны.
Однако с помощью простых лайфхаков у вас получится вернуть кедам идеальную чистоту, как будто бы они только из магазина!
Как вернуть замше первозданную чистоту
Шнурки снимите и замочите в растворе тёплой воды (40 градусов) с 1 таблеткой для посудомоечной машины. Эта смесь идеально чистит шнурки от грязи и излишней краски.
Как вернуть замше первозданную чистоту
На сами кеды нанесите в равных пропорциях нашатырный спирт 10 % и уксус 9%. Уксус не позволит кедам потерять цвет в процессе ручной стирки. Итак, нанесите смесь губкой внутри и снаружи, оставьте на какое-то время и прополосните под водой. Можно, конечно, и постирать в машинке.
Как вернуть замше первозданную чистоту
Шнурки будут идеально чистыми уже через 5-10 минут. Грязной водой, оставшейся от шнурков, почистите с помощью щётки подошву, чтобы убрать основную грязь.
Как вернуть замше первозданную чистоту
Затем, для отбеливания подошвы до идеального состояния растворите 1 таблетку перекиси водорода в 2 ст. л. нашатыря. Добавьте 1 ст. л. зубной пасты и совсем немного соды, на кончике ножа.
Как вернуть замше первозданную чистоту
Старой зубной щёткой нанесите раствор на подошву, оставьте на 15-30 минут.

Как вернуть замше первозданную чистоту
Влажной тряпкой вытрите подошву насухо.


Как вернуть замше первозданную чистоту
Идеально чистые кеды, с сохранённым цветом и белоснежной подошвой!
Как вернуть замше первозданную чистоту
Подробнее о том, как почистить кеды, смотрите в видео ниже:


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