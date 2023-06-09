10 лучших зарубежных фильмов 1970-х, которые стоит посмотреть и сегодня

В 1970-е годы прошлого века появились поистине великие фильмы, вошедшие в историю мирового кинематографа. Новинки выходили на экраны с завидной регулярностью, а кассовые сборы превосходили даже самые смелые ожидания. Истории звёздных войн перемежались с картинами о войнах мафиозных, зрители замирали от ужаса, глядя на оживающих монстров и восторгались удивительными и новыми спецэффектами. Это была эра первых блокбастеров и лучших работ классиков кинематографа.
«Заводной апельсин», 1971 год
Кадр из фильма «Заводной апельсин». / Фото: www.dubrawin.com
Картина Стэнли Кубрика изначально была принята не совсем однозначно, ибо автор одноименного романа Энтони Берджесс категорически был против изменения финала, искажавшего весь смысл произведения. Тем не менее режиссёр решил оставить подростка, нападавшего на людей, в живых и дать ему шанс на исцеление. Впрочем, именно благодаря Стэнли Кубрику поучительный роман «Заводной апельсин» превратился в настоящий бестселлер.
«Крестный отец», 1972 год
Кадр из фильма «Крестный отец». / Фото: www.yimg.com
Фильм Фрэнсиса Копполы и сегодня не утратил своей актуальности. Режиссёра впоследствии упрекали в популяризации ложной мафиозной романтики. Тем не менее, и первый фильм, и два последующих, продолжают и сегодня возглавлять списки лучших картин в истории кинематографа. Мастерство режиссёра и завораживающая игра талантливых актёров сделали «Крёстного отца» настоящим хитом.
«Безумие» («Исступление»), 1972 год
Кадр из фильма «Безумие». / Фото: www.kinoafisha.info
Зрители до сих пор спорят, является ли предпоследнее творение Хичкока достойным своего создателя, или же оно уступает его лучшим картинам первой половины ХХ века. Но мастерство режиссёра вовсе не ослабло. Просто снимал фильм он не о маньяке, а о силе безумия. Хичкок держит напряжение едва ли не до последнего кадра, а зритель, знающий правду с самого первого кадра, всё равно не может оторваться от экрана ни на минуту.
«Китайский квартал», 1974 год
Кадр из фильма «Китайский квартал». / Фото: www.filmz.ru
Фильм Романа Полански отличается сильным сценарием, вдумчивостью и проработкой самых незначительных, казалось бы, деталей. Несмотря на весьма неоднозначные оценки зрителей, которые либо оставались в полном восторге от картины, либо обвиняли режиссёра в излишней затянутости, «Китайский квартал» прочно занял место в первой двадцатке лучших фильмов всех времён, а его название стало символом невозможности найти истину в череде запутанных событий.
«Пролетая над гнездом кукушки», 1975 год
Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки». / Фото: www.uralinform.ru
Живая и реалистичная картина Милоша Формана отличается глубочайшим смыслом, последовательностью и невероятным драматизмом. Действо, разворачивающееся в психиатрической больнице, несомненно, является символичным, а прорисованные характеры и герои типичны для общества. Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» не теряет своей актуальности вот уже пятое десятилетие, а каждый, кто хоть раз посмотрел его, не может не признать, что это настоящий шедевр.
«Челюсти», 1975 год
Кадр из фильма «Челюсти». / Фото: www.twimg.com
Наверняка, только такой гений кинематографа, как Стивен Спилберг, может взять довольно простой сюжет и сделать из него первый в мире блокбастер, который зрители по всему миру будут смотреть с замирающим от ужаса сердцем. В нём прекрасно всё: потрясающие виды очаровательного курортного городка, невероятно страшная акула, смыкающая свои челюсти на теле очередной жертвы, тревожная музыка и, конечно, совершенно потрясающая игра актёров.
«Таксист», 1976 год
Кадр из фильма «Таксист». / Фото: www.twimg.com
Картина Мартина Скорсезе буквально пропитана атмосферой беспросветного и безнадёжного одиночества и попытками изменить хоть что-то в этом городе, где ночью выходят из темноты, кажется, все существующие в мире пороки. После просмотра картины остаётся тяжёлое, даже гнетущее послевкусие, а зритель продолжает сопереживать и сочувствовать героям ещё долгое время. И думать снова и снова не только об их судьбах, но и о собственной жизни.
«Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда», 1977 год
Кадр из фильма «Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда». / Фото: www.mediasole.ru
Четвёртый эпизод «Звёздных войн» Джорджа Лукаса в момент своего выхода на экраны ещё не имел своего порядкового номера, а его спецэффекты были настолько впечатляющими, что другие режиссёры пересматривали фильм по много раз, пытаясь постичь секрет зрелищности этого эпизода. Сегодня на помощь кинематографистам приходит компьютерная графика, а в то время фактически всё делалось вручную. Четвёртый эпизод «Звёздных войн» открыл новую эру фантастики в кинематографе.
«Энни Холл», 1977 год
Кадр из фильма «Энни Холл». / Фото: www.vokrug.tv
Картина Вуди Аллена одновременно добрая, смешная и трогательная. Она – о настоящих чувствах и искренних переживаниях, о самом режиссёре и его отношении к жизни, любви и кинематографу. Трагедия, приправленная юмором, который скрывает страх и помогает найти выход из тупика.
«Чужой», 1979 год
Кадр из фильма «Чужой». / Фото: www.brainbuzz.ru
Ридли Скотту удалось создать фильм, который не устаревает на протяжении вот уже четырёх десятилетий. Классика фантастики с уклоном в хоррор и сегодня кажется вполне современной. Динамичный сюжет, качественные декорации, удивительная игра актёров и непередаваемая атмосфера сделали картину уникальной и интересной. Первый фильм кинофраншизы, несомненно, остаётся самым впечатляющим.
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