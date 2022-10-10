Концептуальный художник Дэниель Аршам (Daniel Arsham) представил фрагментарную скульптуру современной девушки словно найденную при археологических раскопках в будущем.
Скульпутра изготовлена из земляных материалов: селенита, вулканического пепла и различных минералов.
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«Найденная» скульптура из кристаллов и вулканического пепла
Концептуальный художник Дэниель Аршам (Daniel Arsham) представил фрагментарную скульптуру современной девушки словно найденную при археологических раскопках в будущем.
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