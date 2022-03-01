Современные гейши: удивительные японские «люди искусства», которые умеют все

Современные гейши – девушки, которые свято блюдут традиции старой Японии. | Фото: aminoapps.com
Многие люди слышали о японских гейшах, но в действительности плохо представляют, кто это на самом деле. Одни считают их девушками легкого поведения, другие – образованными куртизанками. Посетители современной Японии с удивлением узнают, что интим для гейш не является обязательным, зато у них много других талантов.
Гейша на улице современного города. | Фото: ru.wikipedia.org.
Слово «гейша» можно перевести как «человек искусства». Тщательно обученные и красиво одетые мастерицы поют, танцуют, играют на различных инструментах, поддерживают разговор, развлекая клиентов. Сейчас в Японии их сейчас осталось совсем немного, а их услуги стоят очень дорого.
Ученица гейши Тосимомо возле окия - дома, где она живет. | Фото: ru.wikipedia.org.
Ученицы гейш учат танец. | Фото: Фото: en.wikipedia.org.
Девушки-искусницы с хорошими манерами, которые умеют целомудренно развлекать гостей, появились еще во времена самураев. Причем эту работу получали и мужчины. Со временем сложилась целая традиция, по которой гейшами становились 5-9-летние девочки из бедных семей. Их забирали в окия, чайные дома, где обучали искусству и манерам. Подобным образом устроить свою жизнь считалось редкой удачей.
В наши дни стать гейшей можно лишь после школы. 15-16-летние девочки должны заручиться согласием родителей. Условия их жизни значительно улучшились в сравнении с началом ХХ века, когда гейш было больше всего за их историю. Как и столетие назад, майко (учениц) муштруют, ежедневно обучают манерам, игре на музыкальных инструментах, пению, танцам. Девушкам запрещено пользоваться компьютером и даже мобильным телефоном, они не говорят по-английски.
Танцевальная постановка двух учениц, майко. | Фото: en.wikipedia.org.
Длительность обучения у девушек разная, обычно около пяти лет. В 20-21 год, когда хозяйка дома посчитает, что ученица полностью готова, проводят церемонию смены воротничка кимоно, обозначающую получение статуса гейши.
Гейша Кимиха в черном кимоно. | Фото: en.wikipedia.org.
Майко раздает чай на фестивале цветения сливы в храме Китано-тэммангу. | Фото: en.wikipedia.org.
Одежду и прическу гейшам делают специальные мастера, которые десятилетиями обслуживают одних и тех же девушек. Как и раньше, дорого украшенные кимоно считаются личной собственностью, и другие девушки не имеют права их трогать. Сложные прически делают раз в неделю. Чтобы их не повредить и сохранить укладку, гейши спят полулежа с деревянными подставками-подголовниками.
Гейша подкуривает сигару иностранному гостю. | Фото: en.wikipedia.org.
Две немолодые гейши в Нагасаки. | Фото: flickr.com.
Во всей Японии сейчас около 1000 гейш и попасть на чайную церемонию или банкет с их участием могут лишь обеспеченные люди и только по рекомендации. Мастерицы получают от 5 000 до 10 000 долларов в месяц, тяжело работая каждый день, посещая по несколько банкетов за вечер. Европейцы и американцы стараются попасть к молодым гейшам, в то время как японцы больше ценят пожилых как наиболее опытных.
Большинство девушек, став гейшами, продолжают жить в чайных домах, лишь некоторые – в своем жилье. Лишь «отработав» вложенные в них средства, гейши могут отправиться в «свободное плавание», строя карьеру. Наиболее способные и талантливые зарабатывают до 100 000 долларов в месяц. Как и столетие назад, сохранилась практика «патронажа», когда богатый влиятельный мужчина берет на себя расходы определенной гейши. При этом их могут связывать лишь приятельские чувства, в наши дни к сексу никого не принуждают. Обременять себя семьей девушки также не спешат, так как в этом случае им уже нельзя быть гейшами.
Саюки (Фиона Грэхэм) - первая гейша неяпонского происхождения. | Фото: dailymail.co.uk.
Сохранилось и старинное правило молчания. Гейши не должны ничего рассказывать об услышанном на работе. Единственный раз это правило было нарушено, когда гейша-американка рассказала о банкете известной японской компании. Вообще, иностранки становятся гейшами очень редко. Тем не менее, есть среди них девушки из США, Австралии, Украины, Румынии, Китая.
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