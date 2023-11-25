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Как увеличить пояс на брюках

Если, перебирая вещи в шкафу, вы обнаружили брюки, которые в целом хорошо сидят, но не сходятся в поясе, не спешите выкидывать их.
Такой вещи можно дать второй шанс, просто увеличив пояс на несколько сантиметров. Обратите внимание, что данная методика по увеличению пояса на брюках может быть использована только в том случае, если брюки имеют защипы или складки по линии талии.



Отпорите пояс, не трогая только область втачивания молнии. Распорите складки или защипы. Измеряйте, на сколько увеличилась ширина брюк в поясе.



Восстановите уменьшенный защип или складку.



От центральной линии спинки вправо и влево отложите по 4 см. Вырежьте из пояса этот участок.



Разутюжьте ткань и разрежьте ее пополам. Сострочите детали по короткой стороне.



Полученный прямоугольник будет являться наружной стороной увеличенного пояса. Подберите подходящий лоскут ткани, который будет использован как нижняя сторона пояса.



Вшейте вставку в пояс. Открытые срезы обработайте швом зигзаг или на оверлоке.



Восстановите целостность пояса и пристрочите обратно все шлевки.



Никто не заметит, что брюки были увеличены в талии на несколько сантиметров.


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