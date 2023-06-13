Зачем китайцы замачивают пельмени перед тем, как варить

1. Китайская мудрость

Впервые пельмени появились именно в Китае, согласно легенде, их придумал местный лекарь Чжан Чжунцзин / Фото: yandex.ru

Перед тем, как сварить пельмени, китайцы замачивают их на три минуты / Фото: vilkin.pro

2. Зачем это делать

Причина для замачивания пельменей после заморозки одна – чтобы при их погружения в кипяток тесто не растрескалось / Фото: fb.ru

3. Забываем о кипятке

Вопреки устоявшемуся мнению, китайцы опускают пельмени не в кипящую воду, а в горячую, чтобы приготовление блюда было равномерным / Фото: harchi.info

4. Как делать правильно

Пельмени следует опускать в закипающую воду, когда на дне кастрюли появляются пузырьки / Фото: kakpravilno.info

5. Три стакана холодной воды

Согласно китайскому методу, во время варки трижды в кастрюлю добавляется вода / Фото: rex711.livejournal.com

6. Как правильно организовать процесс варки

Приготовленные таким способом пельмени получаются красивые, сочные и очень вкусные / Фото: kartinkinaden.ru

7. Рекомендации по приготовлению блюда от китайцев

Чтобы в процессе варки пельмени не слиплись, в воду необходимо добавить перья лука / Фото: kartinkinaden.ru







добавить в емкость с водой сырое яйцо и хорошо помешать, что не даст пельменям между собой слипнуться;















в воду следует бросить перья лука (результат тот же, что и в предыдущем случае);











в воду можно добавить небольшое количество уксуса – мясо быстрее дойдет до готовности.

