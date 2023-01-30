10 самых бедных стран в мире

Определением уровня дохода той или иной страны занимаются эксперты Всемирного банка. Они собирают данные по ВНД на душу населения, уровню и росту ВВП, государственным доходам, импорту и экспорту — сами видите, результат получается максимально объективным. Само собой, уровень безработицы в таких странах тоже зашкаливает, как, соответственно, и уровень преступности.
Мадагаскар
ВВП на душу населения: 950$
Последний десяток лет население Мадагаскара находится в очень неприятном положении. Финансовый кризис поставил большую часть населения на грань самого настоящего голода. Может быть, остров и выглядит сказочно — но только сказка эта довольно мрачная.
Того
ВВП на душу населения: 900$
Крохотная страна Западной Африки также не способна справиться с кризисом. Правительство, надо отдать ему должное, пытается сделать все возможное, чтобы вытащить население из нищеты — бесплатное образование и медицина несколько скрашивает местную жизнь.
Малави
ВВП на душу населения: 850$
А вот тут с медициной проблемы. На всю страну приходится от силы пять больниц, попасть на прием к доктору — практически нереально. Жизнь в Малави, похоже, не развивалась в последние несколько веков: хижины, охота и собирательство, нищета и ранняя смерть.
Центральная Африканская Республика
ВВП на душу населения: 700$
Люди тратят на работу все свое время — и этого все равно не достаточно, чтобы прокормить семью. В основном, местные жители занимаются сельским хозяйством, но климат для земледелия в Африке не самый подходящий.
Нигерия
ВВП на душу населения: 600$
В целом, правительство Нигерии показывает себя с очень хорошей стороны: уровень жизни местного населения растет — правда, довольно медленно.
Зимбабве
ВВП на душу населения: 550$
Почти всю территорию Зимбабве занимают небольшие деревушки: люди пытаются жить сельским хозяйством, поскольку другой работы здесь почти нет. Безработица составляет около 90%.
Бурунди
ВВП на душу населения: 500$
Крупнейшие экономики мира, такие как США и Великобритания, ежегодно тратят миллиарды долларов на поддержку Бурунди. К сожалению, на данный момент результат практически незаметен: жители Бурунди все так же находятся на грани нищеты.
Эритрея
ВВП на душу населения: 400$
Удивительно: природные богатства Эритреи настолько внушительны, что страной могли бы заинтересоваться даже США с их стремлением насаждать демократию в местах, богатых нефтью. А вот местному населению так и не удалось поднять свой уровень жизни.
Конго
ВВП на душу населения: 350$
Независимость Конго стала последней каплей: нищета, разбой, ранняя смерть — люди давно уже перестали надеятся на лучшую жизнь. Если бы не дотации более развитых стран, местные просто не смогли бы поддерживать свое существование.
Либерия
ВВП на душу населения: 300$
И вот — самая бедная страна мира. Десятки тысяч людей гибнут здесь ежегодно, от обычного недоедания. Финансовые ресурсы и количество продовольствия настолько низки, что эксперты прочат скорый коллапс всей страны.
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