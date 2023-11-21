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Луковые котлеты без запаха лука - просто объедение


Луковые котлеты.

Луковые котлеты.

 

Каждый из нас прекрасно знает, из чего делаются котлеты, и основным ингредиентом в них выступает мясо. Мы решили сломать этот шаблон, чтобы предложить кое-что взамен – луковые котлеты. Не спешите брезгливо морщиться, получится неожиданно вкусно.



Мелко нарезать лук.

Мелко нарезать лук.

 

Необходимые ингредиенты:

Луковицы – 2 шт;
• Картофель – 1 шт;
• Манная крупа – 3 ст. л;
• Растительное масло;




• Томатный сок – 1 л;
• Соль по вкусу.

Для начала мелко нарежьте лук. Смело пользуйтесь кухонным комбайном или блендером, если они у вас есть. Картофелину натрите на мелкой терке, добавьте в емкость с луком, посолите и тщательно перемешайте.
Туда же отправьте и манную крупу и оставьте на 10-15 минут, позволив ей набухнуть.
Тушить в томатном соке.

Тушить в томатном соке.

 

Разогрейте сковороду с растительным маслом, сформируйте котлеты и отправляйте их жариться до румяной корочки.

Далее вылейте томатный сок в кастрюлю желательно с толстым дном, сложите туда котлеты и томите на медленном огне полчаса.

Вкус у котлет отменный, и ведь никто не догадается, из чего они сделаны. Приятного аппетита!
Луковые котлеты.

Луковые котлеты.

 

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