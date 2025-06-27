15 невероятных вещей, на которые способна обычная зубная паста

Привычные вещи из нашей бытовой повседневности нередко обладают гораздо более широким функционалом, чем мы привыкли думать. Самые очевидные примеры — это пластиковые бутылки и жестяные банки, которые мы, не особо задумываясь, отправляем на повторное использование в хозяйстве, будь то умывальник на даче, кормушка для птиц или емкость для гвоздей и шурупов.

Хромированные изделия

Сливное отверстие

Запотевшие защитные очки

Потемневшее серебро

Дно утюга

Сильно пахнущие руки

Поцарапанные диски

Двери душевой

Мелкие повреждения в стенах

Светлая обувь

Автомобильные фары

Пятна

Бриллианты и золото

Емкости для воды и еды

Экраны мобильных устройств