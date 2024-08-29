10 невероятных фестивалей, на которых можно побывать, посетив Индию

Самые невероятных фестивали в Индии.
Индия - удивительная страна, где воедино сплетены мистика, различные духовные практики и религии. Неудивительно, что на протяжении многовековой истории в этой стране рождались самые невероятные региональные культовые традиции, которые сегодня переросли в праздники и фестивали.
10. Пули Кали
Пули Кали - игра в тигра.
Керала
На фестивале Пули Кали в штате Керала на улицы выходят тысячи людей, раскрашенных в виде тигров или с нарисованными на обнаженных торсах мордами тигров, а также одетые в тигровые маски. Процессия людей, одетых столь странным образом, танцует на улицах в течение всего вечера. Название фестиваля переводится как "игра тигра" и эта традиция является частью фестиваля Онам, который знаменует сезон сбора урожая. Практике Пули Кали насчитывается уже пару сотен лет, когда местный правитель сделал это народное искусство официальным праздником.
9. Гарудан Тхуккам
Кровавый праздник Гарудан Тхуккам.
Керала
Все любят "зависать" со своими приятелями. Но на юге Индии люди любят "зависать" в буквальном смысле этого слова, свисая с крючков. Фестиваль Гарудан Тхуккам буквально переводится как "висячие орлы". Гаруда был получеловеком-полуорлом, на котором, как принято считать, передвигался бог Вишну в индуистской мифологии. Легенда гласит: чтобы утолить ненасытную жажду богини Кали, Вишну послал Гаруду к ней. Испитие крови танцующей птицы ростом с человека усмирило жажду Кали.
Чтобы отметить этот праздник сегодня, некоторые люди в Керале одеваются как Гаруда (сложные головные уборы и костюмы), после чего поют и танцуют. Под конец фестиваля людей, которые изображают гаруд, подвешивают за спину на острых крючьях, свисающих из-под потолка. Этот кровавый ритуал предназначен, чтобы снискать благословения богини. Тем не менее, сегодня в некоторых местах людей подвешивают не за плоть, а за ткань их одежд.
8. Ярмарка Пушкарь
Отправляясь на ярмарку главное - быть заметным.
Раджастхан
Тем, кто когда-либо хотел обзавестись экзотическим животным, таким как верблюд, стоит съездить на знаменитую ежегодную ярмарку рогатого скота, которая проходит в Раджастхане. Эта пятидневная ярмарка, которая называется Пушкарь, считается крупнейшей в Азии. По времени она совпадает с индусским праздником Картик Пурнима, что делает ее еще более привлекательной для туристов. На ярмарке можно увидеть гонки верблюдов, а также конкурс красоты этих животных.
7. Тейям
Тейям - пращдник, в который боги спускаются на землю.
Керала
Сальса, балет, джаз и хип-хоп — обыденно и не актуально, ведь здесь танцуют "Танец Богов". Танец на фестивале Тейям - это не просто танец в честь богов. Утверждается, что его исполнители становятся одержимыми духами богов и прочих мистических фигур во время выступления. Боги спускаются на Землю, вселяясь в преданных почитателей, через которых далее вступают в контакт с простым народом.
Во время танца исполнители впадают в транс, а еще одной характерной особенностью Тейям является сложный макияж и головные уборы. Тела танцоров в течение нескольких часов расписывают во все цвета радуги, а головные уборы представляют собой гигантские бамбуковые венки.
6. Лат Мар Холи
Все цвета радуги и никаких условностей.
Барсана, Уттар-Прадеш
Игривое настроение, все цвета радуги и отсутствие ритуалов — это праздник Холи, индуистского фестиваля цветов, в Барсане, небольшом городке недалеко от Матхура в штате Уттар-Прадеш.Традиции праздника включают в себя избиение женщин и мужчин "лати" (палками), но делается это только символически, а также посыпание друг друга яркими порошкообразными красками. Также фестиваль Холи был бы неполным без местного опьяняющего напитка "тандай", в состав которого входит конопля.
5. Динга Гавар
Праздник невероятных переодеваний.
Джодхпур, Раджастхан
В индийском штате Раджастхан встречаются одни из самых экстраординарных праздников в мире, в котором участвуют женщины. Господь Шива (который, видимо, был еще тем шутником), который как-то нарядился сапожником, чтобы подшутить над своей супругой Парвати. Это привело к появлению нынешней традиции, посвященной Динга Гавар, юмористическому аспекту супруги Шивы. Женщины из этого региона переодеваются в придворных дам, цариц, полицейских, мудрецов и т.д., после чего ходят с палками по улицам города после захода солнца. Считается, что если в этот день неженатого мужчину ударят палкой, то скоро женится на девушке своей мечты.
4. Агни Кели
Агни Кели - день, когда летит огонь.
Мангалор
Во все мире любят смотреть на огонь. А люди в Мангалоре на второй день восьмидневного фестиваля Агни Кели бросают пламенем друг в друга. Если быть точнее, то они собираются в храме и бросают друг в друга горящими пальмовыми ветвями. Естественно, в подобном занятии удовольствия мало, а этот многовековой ритуал служит для того, чтобы умиротворить богиню Дурги. Стоит отметить, что каждый человек может совершить только пять бросков, а весь ритуал длится всего 15 минут.
3. Кайя клеш
Избавляясь от привязанностей.
Многие люди с большим трепетом относятся к своим прическам. Монахи джайны — не исключение, но вкладывают в это немного другой смысл. Во время ритуала кайя клеш джайны выщипывают себе все волосы, причем делая это по одному волосу по очереди. Ритуал проводится по крайней мере один или два раза в год, когда волосы отрастают снова. Согласно джайнским традициям, волосы символизирует иллюзию и привязанности, от которых человек должен дистанцироваться, чтобы достичь освобождения. Эта практика также учит монахов терпеть боль. Для того, чтобы избежать ран, кожу головы сначала посыпают золой сушеного коровьего навоза перед выщипыванием волос.
2. Фестиваль Банни
Праздник побивания палками.
Карнул, Андхра - Прадеш
Убить или быть убитым — именно на это похож фестиваль для посторонних людей. Но это вековая традиция имеет большое значение для местных коренных народов. Ритуал начинается в полночь возле храма Деварагатту в городке Карнул, где каждый год в ночь перед Дуссехра (10-дневный индуистский праздник в честь возвращения на родину Господа Рамы), собирается масса верующих с крепкими палками в руках. После этого начинается процессия, во главе которой несут идолы Парвати и Шивы, индуистских божеств. Остальные участники процессии избивают друг друга палками до самого утра, когда заканчивается ритуал.
Сегодня на Банни всегда присутствуют медицинские бригады и врачи, а ранее фанатикам приходилось гораздо тяжелее, ведь вместо палок давным-давно использовались топоры и копья.
1. Фестиваль Карни Мата
Праздник почитания крыс.
Раджастхан
Традиционно люди не любят крыс по той простой причине, что эти грызуны распространяют болезни, могут укусить, да и просто не очень привлекательны. Но народность дешнок в Раджастхане явно иного мнения. Здесь 600 лет назад был построен храм Карни Мата, также известный как Храм Крыс. Сегодня в нем живут около 20 000 этих зверьков, которые никого не боятся и привыкли, что их почитают.
Относительно этой традиции существуют многочисленные легенды. Якобы Карни Мата была женщиной, которая считалась воплощением богини Дурги. Самой высокой честью для верующих, которые каждый год собираются возле храма, является доесть пищу, которую перед этим отведали крысы.
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