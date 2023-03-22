Около Рима продают дома по 1 евро: без сюрпризов для любителей дармовщины не обошлось

Хорошая новость для тех, кто всегда мечтал жить в Италии недалеко от Рима. Именно сейчас появилась уникальная возможность даже у тех, кто не имеет ни гражданства, ни вида на жительство. Так расщедрились власти небольшого городка Маэнца, расположенного на живописных холмах благодатной итальянской земли. Чтобы восстановить историческую часть города, они решили продать более сотни домов за символическую плату – 1 евро. Хотя фантастическим аттракционом щедрости и бескорыстия там совсем не пахнет.
Город Maenza подключился к акции «Дом в Италии за 1 евро». | Фото: comunedimaenza.it.
Чтобы остановить разрушение исторической части города, власти решили продать около сотни старых домов за 1 евро (Maenza, Италия).
Известная на весь мир акция «Дом в Италии за 1 евро» докатилась уже и до Рима. Впервые власти населенного пункта, который находится в полутора часах езды от столицы готовы пойти на радикальные меры, чтобы вдохнуть жизнь в старинные кварталы города, постепенно превращающиеся в руины. Конечно же, Маэнца вымирающим еще назвать нельзя, но если так дела пойдут и дальше, то и его постигнет участь многих поселений, в которых живут лишь одни старики.
Итальянский городок Маэнца расположен на живописных холмах. | Фото: comunedimaenza.it.
Красота окружающей природы и спокойная размеренная жизнь порадуют новых жителей. | Фото: facebook.com.
Справка: Старинный город Maenza, расположенный в 90 км от Рима, находится в очень удобном месте. С одной стороны, он окружен зеленым «амфитеатром», состоящим из холмов, покрытых оливковыми деревьями и лесистыми горными склонами, а с другой – понтийской равниной и морем, что позволяет в ясные дни увидеть мыс Чирчео (по легенде там Одиссея околдовала волшебница Цирцея, а его спутников превратила в свиней) и живописный остров Понца. Экономический расцвет населенного пункта пришелся на Средние века, что оставило самую яркую печать на архитектуре города. Узкие извилистые улочки и городские площади, мощеные булыжником, каменные дома, украшенные особенными карнизами, родовыми гербами у входа и цветочными горшками, свежий воздух, фантастическая красота окрестностей, тишина и полная благодать порадует новых жителей.
Застывшее Средневековье встречает гостей городка и претендентов, желающих попробовать свои силы в реставрации (Maenza, Италия).
Историческая часть городка приходит в запустение (Maenza, Италия). | Фото: photosgrams.com.
Все вышеперечисленное может стать основополагающим мотивом, чтобы все бросить и отправиться в этот восхитительный уголок обустраивать новую жизнь. Тем более, что появился шанс, заполучить хоть и старенький каменный дом (площадью 50-80 кв. м), но по бросовой цене – всего за 1 евро. Это не первый населенный пункт, подключившийся к акции «Дом в Италии за 1 евро», да и условия имеются, но все же городок Маэнца находится в более выигрышном положении, чем все остальные.
Мало того, что поселение находится совсем недалеко от Рима, от горных районов и морского побережья, так это все-таки город, хоть и с населением чуть более 3 тыс. человек. Здесь имеются и небольшие отели, и рестораны, которые предложат вкуснейшие блюда национальной кухни и местное вино, имеется свой музей и несколько достопримечательностей, да и окраины выглядят более чем презентабельно.
Ухоженные дома видно сразу, но желающим приобрести дом за 1 евро такие апартаменты точно не достанутся (Maenza, Италия). | Фото: photosgrams.com.
Беда лишь в историческом районе, который находится в плачевном состоянии. Некоторые владельцы старых зданий не имеют средств для восстановления памятников архитектуры, другие – совсем не желают тратиться на реставрацию. Все это вызывает обветшание и разрушение, которое ни к чему доброму не приведет.
Исторические здания и колоритные дворы ждут новых владельцев (Maenza, Италия). | Фото: news.israelinfo.co.il.
По сведениям редакции Novate.ru, узнать об условиях договора, какие именно дома продаются, с краткой характеристикой состояния объекта и требований к реконструкции можно на сайте мэрии. Там же желающие смогут оставить заявку на покупку понравившегося здания. Но прежде, чем сделать этот шаг, нужно знать, что при подписании договора придется:
• представить дизайн-проект, не противоречащий градостроительным традициям и нормам строительства. Получить одобрение от местных ответственных органов;
• внести залог в размере 5 тыс. евро, которые вернут, если договор будет выполнен в полной мере и в оговоренные сроки;
• за свой счет сделать капитальный ремонт заброшенного дома в течение 3-х лет и заселиться в дом. Если сроки не будут выдержаны, то его отберут, претенденту придется покинуть муниципальное жилье, при этом залог и вложенные средства на реконструкцию никто не вернет.
Представленные дизайн-проекты реконструкции зданий должны соответствовать канонам средневековой архитектуры (Maenza, Италия).
Главным плюсом столь щедрой кабалы станет местоположение населенного пункта, отсутствие возрастных ограничений и равные возможности для иностранцев, которые могут претендовать на недвижимость в Маэнца. Единственное, иностранным гражданам стоит задуматься о налогах, ведь их никто не отменял, даже если дом и достался за условный 1 евро (при этом реконструкция влетит в немалую копеечку). По словам мэра городка, если на один и тот же объект будет претендовать несколько желающих, то предпочтение отдадут молодым людям, а лучше семьям, планирующим прожить хотя бы несколько лет в этом райском уголке.
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