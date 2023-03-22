Около Рима продают дома по 1 евро: без сюрпризов для любителей дармовщины не обошлось

Город Maenza подключился к акции «Дом в Италии за 1 евро». | Фото: comunedimaenza.it.

Чтобы остановить разрушение исторической части города, власти решили продать около сотни старых домов за 1 евро (Maenza, Италия).

Итальянский городок Маэнца расположен на живописных холмах. | Фото: comunedimaenza.it.

Красота окружающей природы и спокойная размеренная жизнь порадуют новых жителей. | Фото: facebook.com.

Застывшее Средневековье встречает гостей городка и претендентов, желающих попробовать свои силы в реставрации (Maenza, Италия).

Историческая часть городка приходит в запустение (Maenza, Италия). | Фото: photosgrams.com.

Ухоженные дома видно сразу, но желающим приобрести дом за 1 евро такие апартаменты точно не достанутся (Maenza, Италия). | Фото: photosgrams.com.

Исторические здания и колоритные дворы ждут новых владельцев (Maenza, Италия). | Фото: news.israelinfo.co.il.

Представленные дизайн-проекты реконструкции зданий должны соответствовать канонам средневековой архитектуры (Maenza, Италия).