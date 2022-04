«Happy Birthday to You!»: как родилась самая узнаваемая песня в мире, и кто стал ее лучшим исполните

Милдред Джейн Хилл – автор самой узнаваемой песни в мире | Фото: leonidzl.com и cdn.birthdaypartycentral.com

Сестры Милдред Джейн и Патти Смит Хилл | Фото: lpgenerator.ru

boingboing.net Песня *Happy Birthday to You!* исполняется на тот же мотив, что и *Good morning* | Фото: media.boingboing.net

Патти Смит Хилл, 1905 | Фото: leonidzl.com и liveinternet.ru

Эту песню часто исполняют, когда выносят праздничный торт | Фото: dw.com

Одна из напечатанных версий песни *Good Morning to You*, музыка которой используется в песне *Happy Birthday*. *Книга песен для начинающих*, Cable Company, 1912 | Фото: lpgenerator.ru

Самая узнаваемая песня в мире звучит на каждом дне рожденья | Фото: hpbirthday.net

Эту песню часто исполняют, когда выносят праздничный торт | Фото: develop4you.ru

Подсчеты выручки от песни: в правой колонке указаны годы, в центральной – выручка от авторских прав на песню, в левой – скорректированное значение гонораров к современной стоимости доллара США | Фото: lpgenerator.ru

Самым известным и скандальным исполнением этой песни считают версию Мэрилин Монро | Фото: news.easybranches.com

Вряд ли на свете найдутся люди , которые бы не слышали или не исполняли эту песню.занесена в Книгу рекордов Гиннеса как. 27 июня 1859 г. родилась Милдред Джейн Хилл, учительница воскресной школы в Кентукки, которая вместе со своей сестрой Патти Смит Хилл считается автором этого 10-секундного мегахита. Тогда она и представить не могла, что через много лет компании, выкупившие авторские права на ее песню, будут зарабатывать миллионы!Многие считают эту песню народной, хотя на самом деле у нее были авторы. Ее написали во второй половине XIX в. сестры Милдред Джейн и Патти Смит Хилл, которые преподавали в младших классах одной из школ Луисвилла, штат Кентукки. Вернее, сначала у Патти возникло четверостишие со словами «Good morning to you, good morning to you, good morning, dear children, good morning to all», к которому Милдред написала музыку. Таким образом они здоровались с детьми в школе.Позже на ту же мелодию возникли вариации. Например, при знакомстве с новыми учениками дети пели «A welcome to you, a welcome to you, a welcome, dear children, we're glad to see you». Как и когда на ту же музыку начали исполнять «Happy Birthday to You!», точно не известно. Предположительно, дети сами переделали текст, чтобы поздравлять друг друга с днем рождения. Не исключено, что сестры Хилл позаимствовали саму идею из похожих песен, существовавших ранее.В 1912 г. слова и ноты песенки были впервые опубликованы в сборнике «The Beginners' Book of Songs ». После этого эта мелодия с каждым годом становилась все более популярной и востребованной, однако сестрам Хилл это не приносило никаких дивидендов. В 1935 г. авторские права на песню «Happy Birthday to You!» закрепила за собой компания «Clayton F. Summy», указав при этом других авторов. Сестрам пришлось подать заявку с претензиями на финансовые отчисления, но они проиграли дело в суде.В 1988 г. права на песню выкупила за 25 млн долларов компания «Warner/Chappell Music». С тех пор любое исполнение песни в художественных фильмах, телешоу, рекламе , радиороликах и музыкальных поздравительных открытках должно оплачиваться (от 1500 до 50 000 долларов). Сейчас компания получает около 2 млн долларов в год за исполнение этой песни в коммерческих целях.Американское общество композиторов , авторов и издателей назвало «Happy Birthday to You!» самой популярной песней ХХ в., а учитывая те суммы, которые компания-правообладатель требует за ее исполнение, – и одной из самых коммерчески успешных. А во время миссии «Аполлона 9» эта песня стала официально первой, исполненной в космосе.