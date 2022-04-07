«Happy Birthday to You!»: как родилась самая узнаваемая песня в мире, и кто стал ее лучшим исполните

Милдред Джейн Хилл – автор самой узнаваемой песни в мире | Фото: leonidzl.com и cdn.birthdaypartycentral.com

Сестры Милдред Джейн и Патти Смит Хилл | Фото: lpgenerator.ru

boingboing.net Песня *Happy Birthday to You!* исполняется на тот же мотив, что и *Good morning* | Фото: media.boingboing.net

Патти Смит Хилл, 1905 | Фото: leonidzl.com и liveinternet.ru

Эту песню часто исполняют, когда выносят праздничный торт | Фото: dw.com

Одна из напечатанных версий песни *Good Morning to You*, музыка которой используется в песне *Happy Birthday*. *Книга песен для начинающих*, Cable Company, 1912 | Фото: lpgenerator.ru

Самая узнаваемая песня в мире звучит на каждом дне рожденья | Фото: hpbirthday.net

Эту песню часто исполняют, когда выносят праздничный торт | Фото: develop4you.ru

Подсчеты выручки от песни: в правой колонке указаны годы, в центральной – выручка от авторских прав на песню, в левой – скорректированное значение гонораров к современной стоимости доллара США | Фото: lpgenerator.ru

Самым известным и скандальным исполнением этой песни считают версию Мэрилин Монро | Фото: news.easybranches.com