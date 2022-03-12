Рынки бывшего СССР

Итальянский фотограф Джанлука Парделли (Gianluca Pardelli) четыре года снимал рынки на территории СССР, пытаясь нащупать связь прошлого и настоящего. Картинки рынков — это часть большого проекта с ироничным названием «Империя зла» о бывшем Советском Союзе, попытка показать особенную реальность постсоветского общества.







Кишинев, Молдова.







Рынок в Рустави, Грузия.







Рынок в Махачкале, Дагестан.







Кишинев, Центральный рынок.







Одесса, Украина.







Толкучка, Туркменистан.







Телави, Грузия.







Нахичевань, Азербайджан.







Коканд, Узбекистан.







Кишинев, Молдова..







Баку, Азербайджан.







Коканд, Узбекистан.







Астрахань, Россия.







Ижевск, Удмуртия (Россия).







Тирасполь, Приднестровье.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



