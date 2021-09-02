Герои зарубежных сериалов и их российские клоны: кто кого?

Героини зарубежных сериалов и их российских версий | Фото: kino-teatr.ru и 24smi.org
Многие популярные сериалы, которые выходят на нашем телевидении, являются ремейками зарубежных ситкомов, адаптированными под российские реалии. По оценкам зрителей и критиков, чаще всего новые версии уступают оригиналу, но бывают и исключения из правил. Некоторые сериалы становятся намного более популярными, чем их предшественники, и создатели даже выпускают новые сезоны. А кто из героев больше нравится вам – российские актеры или их зарубежные «двойники»?
Фрэн Дрешер и Анастасия Заворотнюк в роли няни | Фото: sun.day.az
Герои сериала *Няня* | Фото: soyuz.ru
«Моя прекрасная няня» – это российская версия американского комедийного семейного телесериала «Няня», который выходил на экраны с 1993 по 1999 гг. Все 6 сезонов были полной калькой оригинала, а вот сценарий 7-го сезона был написан специально для России. Главную роль в американской версии сыграла Фрэн Дрешер, она же была автором сценария вместе со своим бывшим мужем. В основу сюжета они положили реальную историю своих взаимоотношений, а прототипами многих персонажей стали их друзья и родственники. «Няня» была показана более чем в 60 странах мира, но в России сериал пользовался особенной популярностью. И через 2 года после окончания 6-го сезона создатели решили выпустить продолжение. Над его сценарием работали американские и российские сценаристы, а посвятили последний сезон памяти Любови Полищук, которая играла в предыдущих сезонах маму главной героини и ушла из жизни в 2006 г.
Героини российского и американского сериалов | Фото: kino-teatr.ru
Нелли Уварова и ее зарубежный *двойник* | Фото: kino-teatr.ru
*Дурнушки* из разных стран мира, где сняли ремейки сериала | Фото: videoboom.cc
Сериал «Не родись красивой» был адаптацией колумбийской теленовеллы «Я – Бэтти, дурнушка», ремейки которой были показаны в 30 странах мира. В Колумбии сериал пользовался такой невероятной популярностью, что его смотрели почти все жители страны, и президенту приходилось делать свои регулярные обращения к народу во время рекламных пауз. Во всех странах, где снимали свою версию «Дурнушки», создатели сериала сталкивались с одной и той же проблемой: сложно было найти актрису, которая согласилась бы уродовать себя на продолжении почти всех серий. Нелли Уварова решила пойти на эти жертвы и не пожалела об этом – этот сериал принес ей небывалую славу и стал ее звездным часом. С первых же серий теленовелла заняла лидирующие позиции в рейтингах, и на волне успеха продюсеры продлили фильм с 169 до 200 серий.
Герои сериалов *Воронины* и *Все любят Рэймонда* | Фото: sun.day.az
10 сезонов американского ситкома «Все любят Рэймонда» были адаптированы в российский аналог – сериал «Воронины». Интересно то, что оригинал был основан на реальных событиях из жизни актера Рэя Романо, сыгравшего главную роль, и создателя сериала Фила Розенталя, а прототипами персонажей стали члены их семей. Российская версия пользовалась таким успехом, что вместо запланированных 10 сезонов вышло 20, при этом начиная с 11-го «Ворониных» снимали по оригинальному сценарию. В итоге сериал даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгий из адаптированных сериалов в мире, и российская версия превзошла по своей популярности одну из наиболее коммерчески успешных американских комедий.
Герои сериалов *Счастливы вместе* и *Женаты и с детьми* | Фото: sun.day.az
Сериал «Счастливы вместе» – российская адаптация американского ситкома «Женаты и с детьми». Первые 3 сезона были почти полной копией оригинала, были изменены только названия городов, имена знаменитостей, упомянутых героями, и виды спорта, которыми увлекался Гена Букин. Создатели сериала даже поселили обычную семью Букиных в классические американские двухэтажные апартаменты, что в реальности сложно было себе представить. Тем не менее сериал пользовался в России такой популярностью, что было выпущено еще несколько сезонов, сценарии которых уже были адаптированы под местные реалии.
Герои сериала *Женаты и с детьми* | Фото: soyuz.ru
Герои сериала *Маргоша* | Фото: soyuz.ru
Аргентинский сериал «Лалола» закрыли после первого же сезона из-за низких рейтингов, а вот его российская адаптация «Маргоша» удерживала высокие рейтинги на протяжении трех сезонов и номинировалась на премию «ТЭФИ». Хотя в первых 2-х сезонах было много похожих на аргентинскую версию серий и даже шуток, наш сериал был оригинальным на 80%, а третий сезон – на 100%.
Герои сериала *Лалола* | Фото: adme.ru
Герои сериала *Универ* | Фото: soyuz.ru
Сериал «Универ» – это российская версия американского ситкома «Университет», адаптированная под отечественные реалии. Главное отличие было в том, что в наших вузах нет братств, в которых состояли зарубежные студенты. Позже вышло продолжение истории – «Универ. Новая общага», но к западному ситкому он уже не имел никакого отношения.
Герои сериала *Университет* | Фото: soyuz.ru
*Доктор Рихтер* и *Доктор Хаус* | Фото: 24smi.org
Не все российские адаптации зарубежных сериалов были удачными. Поклонники «Доктора Хауса» пришли в негодование после выхода на экраны «Доктора Рихтера». По их мнению, сериал не был адаптирован, и создатели просто пересняли все серии, лишь незначительно изменив диалоги. А образ главного героя вышел настолько тусклым и неинтересным, что ситуацию не смог спасти даже Алексей Серебряков, исполнивший эту роль. Кроме того, сериал критиковали за отрыв от действительности и реалий российской медицины. Еще одним ответом «Доктору Хаусу» стал российский сериал «Доктор Тырса», который пользовался у зрителей большей популярностью, чем «Рихтер», но так и не стал кинохитом.
*Доктор Хаус* и *Доктор Тырса* | Фото: fullpicture.ru
Герои сериала *Грейс в огне* | Фото: kinoblog.tv
Иногда из-за низких рейтингов съемки адаптаций зарубежных сериалов прекращали раньше времени. Так, российская версия американского ситкома «Грейс в огне» под названием «Люба, дети и завод» поначалу удерживала высокие рейтинги, но уже спустя несколько месяцев показ перенесли на другое время, а потом и вовсе прекратили. В результате из запланированных 110 серий было снято только 67. Этому обрадовалась даже актриса, сыгравшая главную роль в нашей версии, – Татьяна Догилева: «Признаюсь, на главную роль в 110-серийном сериале «Люба, дети и завод» я согласилась, не подумавши. И то, что нас закрыли на 67-й серии, считаю просто милостью Господней».
Герои сериала *Люба, дети и завод* | Фото: dymontiger.livejournal.com
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