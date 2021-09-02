Герои зарубежных сериалов и их российские клоны: кто кого?

Героини зарубежных сериалов и их российских версий | Фото: kino-teatr.ru и 24smi.org

Фрэн Дрешер и Анастасия Заворотнюк в роли няни | Фото: sun.day.az

Герои сериала *Няня* | Фото: soyuz.ru

Героини российского и американского сериалов | Фото: kino-teatr.ru

Нелли Уварова и ее зарубежный *двойник* | Фото: kino-teatr.ru

*Дурнушки* из разных стран мира, где сняли ремейки сериала | Фото: videoboom.cc

Герои сериалов *Воронины* и *Все любят Рэймонда* | Фото: sun.day.az

Герои сериалов *Счастливы вместе* и *Женаты и с детьми* | Фото: sun.day.az

Герои сериала *Женаты и с детьми* | Фото: soyuz.ru

Герои сериала *Маргоша* | Фото: soyuz.ru

Герои сериала *Лалола* | Фото: adme.ru

Герои сериала *Универ* | Фото: soyuz.ru

Герои сериала *Университет* | Фото: soyuz.ru

*Доктор Рихтер* и *Доктор Хаус* | Фото: 24smi.org

*Доктор Хаус* и *Доктор Тырса* | Фото: fullpicture.ru

Герои сериала *Грейс в огне* | Фото: kinoblog.tv

Герои сериала *Люба, дети и завод* | Фото: dymontiger.livejournal.com