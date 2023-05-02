Это может случиться с каждым. Вы покупаете рубашку и джинсы, платье или куртку, одеваетесь и думаете, что ваш наряд уникален. А потом идете на работу, в гости или за покупками, и там встречаете человека, который одет точно также, в итоге вы чувствуете себя несколько неловко. Оказывается, в эпоху глобализации люди становятся все больше похожи друг на друга, по крайней мере, вкусами. Смотрите как одеваются люди XXI века.
1. Голландсикй фотограф Hans Eijkelboom вот уже более 20-ти лет фотографирует одинаково одетых людей в разных странах и городах. (Фото: Hans Eijkelboom).
2. Первые фотографии людей, одетых как близнецы в детстве, он сделал в 1992 году в городе Арнем, в Голландии. Следующие — в Париже, Нью-Йорке и Амстердаме. Подумать только, всего лишь в нескольких городах фотографу удалось сделать более 6000 фотографий одинаково одетых людей. (Фото: Hans Eijkelboom).
3. Хотя на снимках Hansa Eijkelbooma, люди выглядят как стадо овец, по словам автора, его полные юмора работы созданы не для того, чтобы кого-либо обидеть. Фотограф лишь пытается показать, насколько в современном мире стали похожи наши вкусы и стили. (Фото: Hans Eijkelboom).
4. «Меня не интересует мода, а наша идентичность. Эти фотографии показывают, что иногда просто невозможно не плыть по течению», — говорит Hans Eijkelboom. (Фото: Hans Eijkelboom).
5. Фотограф делает свои забавные снимки в оживлённых торговых центрах или на шумных улицах — везде, где многолюдно. По прибытии на место, первые 10-15 минут он наблюдает во что одеты люди и подмечает одежду, которая бросается в глаза чаще всего. Это может быть все что угодно: клетчатые рубашки, джинсовые юбки или шляпы. Потом этот наряд становится главной темой фотосессии голландского фотографа. (Фото: Hans Eijkelboom).
6. Фотосъемка в одном месте длится не более двух часов, это позволяет фотографу не терять свежести взгляда. (Фото: Hans Eijkelboom).
7. Съемки Hans Eijkelboom ведет с помощью пульта дистанционного управления, а фотоаппарат свободно висит на шее, чтобы не обращать на себя внимание прохожих. (Фото: Hans Eijkelboom).
8. Путешествуя по миру, Hans Eijkelboom заметил, что место Нью-Йорка — самого оживленного города мира, занял теперь Токио — его любимый город. По мнению фотографа, именно там взаимосвязь между личностью человека и его одеждой наиболее сильна. (Фото: Hans Eijkelboom).
9. В будущем фотограф хотел бы снимать в таких местах, как Стамбул, и не только потому, что это один из самых космополитических городов мира, но и потому, что это довольно специфичное место, которое можно изучить с точки зрения религии и истории, имеющих огромное влияние на самобытность его жителей. (Фото: Hans Eijkelboom).
10. Hans Eijkelboom в настоящее время живет в Амстердаме, ему 65 лет, и он до сих пор работает над своим проектом одинаково одетых людей. (Фото: Hans Eijkelboom).
11. Фотограф выпустил фотокнигу с сотней снимков одинаково одетых людей, которую назвал «Люди двадцать первого века». (Фото: Hans Eijkelboom).
12. Работая над своим проектом более 20-ти лет, фотограф пришел к выводу, что в век цифровой фотографии и социальных сетей, люди чувствуют все меньшую потребность выражать себя через одежду. (Фото: Hans Eijkelboom).
13. (Фото: Hans Eijkelboom).
14. (Фото: Hans Eijkelboom).
15. (Фото: Hans Eijkelboom).
16. (Фото: Hans Eijkelboom).
17. (Фото: Hans Eijkelboom).
18. (Фото: Hans Eijkelboom).
19. (Фото: Hans Eijkelboom).
20. (Фото: Hans Eijkelboom).
21. (Фото: Hans Eijkelboom).
22. (Фото: Hans Eijkelboom).
23. (Фото: Hans Eijkelboom).
24. (Фото: Hans Eijkelboom).
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