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Самое крупное воздушное судно в мире впервые выведено из ангара

На строительство 92-метрового дирижабля Airlander 10 ушло более 10 лет и 25 млн. фунтов стерлингов. Ранним утром 6 августа это крупнейшее в мире воздушное судно было впервые выведено из ангара в Кардингтоне, графство Бедфордшир. Уже в конце августа Airlander 10 совершит свой первый полет.

Самое крупное воздушное судно в мире впервые выведено из ангара

В августе любители авиации впервые получили возможность увидеть собственными глазами крупнейшее в мире воздушное судно Airlander 10

Самое крупное воздушное судно в мире впервые выведено из ангара

Дирижабль нарекли именем Марта Гвин в честь жены Филипа Гвина, директора компании Hybrid Air Vehicle, которая и является его разработчиком

Самое крупное воздушное судно в мире впервые выведено из ангара

Ангар судна расположен на военном аэродроме Cardington Airfield

Самое крупное воздушное судно в мире впервые выведено из ангара

Дирижабль уже успели прозвать «Летающей задницей».

Самое крупное воздушное судно в мире впервые выведено из ангара

На вывод Airlander 10 из ангара ушло 5 минут и еще 30 минут на отбуксировку к одной из мачт

Самое крупное воздушное судно в мире впервые выведено из ангара

Airlander 10 на 15 метров длиннее самых больших пассажирских лайнеров

Самое крупное воздушное судно в мире впервые выведено из ангара



Перед первым запуском дирижаблю еще предстоит пройти финальные испытания

Самое крупное воздушное судно в мире впервые выведено из ангара

Изначально воздушное судно разрабатывалось для американских военных, но их средств не хватило, и тогда патент на завершение строительства выкупила британская компания Hybrid Air Vehicles

Самое крупное воздушное судно в мире впервые выведено из ангара

Теперь Airlander 10 ориентирован на коммерческую сферу, будет использован для коммуникации, разведки, перевозки грузов и даже пассажиров

Самое крупное воздушное судно в мире впервые выведено из ангара

В воздухе судно может находиться на протяжении пяти суток

Самое крупное воздушное судно в мире впервые выведено из ангара

Самое крупное воздушное судно в мире впервые выведено из ангара

Сейчас в Кардингтон съезжаются не только любопытные британцы, но и туристы со всего мира

Самое крупное воздушное судно в мире впервые выведено из ангара

Первый полет Airlander 10 состоится уже в августе

Самое крупное воздушное судно в мире впервые выведено из ангара

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