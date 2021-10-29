Самое крупное воздушное судно в мире впервые выведено из ангара

На строительство 92-метрового дирижабля Airlander 10 ушло более 10 лет и 25 млн. фунтов стерлингов. Ранним утром 6 августа это крупнейшее в мире воздушное судно было впервые выведено из ангара в Кардингтоне, графство Бедфордшир. Уже в конце августа Airlander 10 совершит свой первый полет.







В августе любители авиации впервые получили возможность увидеть собственными глазами крупнейшее в мире воздушное судно Airlander 10







Дирижабль нарекли именем Марта Гвин в честь жены Филипа Гвина, директора компании Hybrid Air Vehicle, которая и является его разработчиком







Ангар судна расположен на военном аэродроме Cardington Airfield







Дирижабль уже успели прозвать «Летающей задницей».







На вывод Airlander 10 из ангара ушло 5 минут и еще 30 минут на отбуксировку к одной из мачт







Airlander 10 на 15 метров длиннее самых больших пассажирских лайнеров











Перед первым запуском дирижаблю еще предстоит пройти финальные испытания







Изначально воздушное судно разрабатывалось для американских военных, но их средств не хватило, и тогда патент на завершение строительства выкупила британская компания Hybrid Air Vehicles







Теперь Airlander 10 ориентирован на коммерческую сферу, будет использован для коммуникации, разведки, перевозки грузов и даже пассажиров







В воздухе судно может находиться на протяжении пяти суток











Сейчас в Кардингтон съезжаются не только любопытные британцы, но и туристы со всего мира







Первый полет Airlander 10 состоится уже в августе







источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





