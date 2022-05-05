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Люди, которые дали старым вещам вторую жизнь

Люди делятся на 2 типа: одни безжалостно выкидывают старое и покупают новое, другие же смотрят на ветхие вещи и думают: «А что с этим можно сделать?» Именно благодаря фантазии и золотым рукам таких умельцев у самых бесперспективных, казалось бы, предметов быта, одежды и мебели появляется шанс еще послужить людям.

Мы обожаем смотреть на работы людей, которые в любой старой рухляди готовы разглядеть мощный потенциал и раскрыть его на все 100 %.
«На „Авито“ купила недорогой детский стол и стульчик. По конструкции состояние было почти идеальное, а окраску полностью изменила»

Люди, которые дали старым вещам вторую жизнь
«Сынуля остался очень доволен!»

«Эту старую куклу хотели выбросить, а я решила дать ей вторую жизнь и сшить новую одежду»

Люди, которые дали старым вещам вторую жизнь

«Достались мне в наследство 2 кресла. Именно такие я и хотела бы купить новые, но дорого. И я придумала, что кресла можно перетянуть»

Люди, которые дали старым вещам вторую жизнь

«Общими усилиями меня, мамы-швеи и моего мужчины кресла были перетянуты».

Старый комод просто преобразился

Люди, которые дали старым вещам вторую жизнь

«Превратила потрепанную жизнью простынь в коврик ручной работы»

Люди, которые дали старым вещам вторую жизнь

«Кресло старое, но очень удобное. Жаль было расставаться с ним. Обновил с помощью ткани, поролона и небольшого количества краски»

Люди, которые дали старым вещам вторую жизнь

Чемодан порвался. Ну не выбрасывать же! Простая вышивка скрыла прорехи

Люди, которые дали старым вещам вторую жизнь

«Хочу, чтобы стулья были старые, но выглядели как новые.

Будет сделано!»

Люди, которые дали старым вещам вторую жизнь

«Сделала эту сумочку из старых джинсов. Как вам?»

Люди, которые дали старым вещам вторую жизнь
«Ткань на кушетке совсем протерлась. Я разрезала лоскутное одеяло и сделала нашивки на подушки. Мне нравится, как получилось!»

Люди, которые дали старым вещам вторую жизнь

«Сшила платье своей мечты из штор и простыней»

Люди, которые дали старым вещам вторую жизнь

Старое кресло + старые джинсы = новое кресло

Люди, которые дали старым вещам вторую жизнь

«Думала, что испортила белый свитер после того, как постирала его с красной курткой. Но я не выбросила его, а покрасила в другой цвет»

Люди, которые дали старым вещам вторую жизнь

«Переделала тканевую занавеску для душа в чехол для мебели»

Люди, которые дали старым вещам вторую жизнь

«Нашел этот комод на улице и преобразил с помощью краски и лака»

Люди, которые дали старым вещам вторую жизнь

«Купила одеяло в комиссионке и сшила из него куртку с капюшоном»

Люди, которые дали старым вещам вторую жизнь

«Я нашла эти стулья рядом с мусорным баком! Очень довольна их преображением»

Люди, которые дали старым вещам вторую жизнь

«Старые винтажные дуршлаги получили новую жизнь в виде подвесных кашпо!»

Люди, которые дали старым вещам вторую жизнь

«Мне нравится возвращать вещам их былую красоту или даже делать их намного красивее, чем они были»

Люди, которые дали старым вещам вторую жизнь
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Вещивторая жизнь
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