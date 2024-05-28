Самые известные придворные шуты, которые были далеко не глупцами

Шутами принято называть людей, находившихся при королевских дворах. В их обязанности входило развлечение монархов шутками и забавными выходками. Как правило, шуты носили колпаки с тремя длинными концами, олицетворяющими ослиные уши и хвост. Несмотря на свои наряды, большинство придворных «дураков» были не такими глупыми, какими хотели казаться.

Трибуле

Станчик

Шико

Ян Лакоста

Балакирев