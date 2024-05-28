Самые известные придворные шуты, которые были далеко не глупцами

Шутами принято называть людей, находившихся при королевских дворах. В их обязанности входило развлечение монархов шутками и забавными выходками. Как правило, шуты носили колпаки с тремя длинными концами, олицетворяющими ослиные уши и хвост. Несмотря на свои наряды, большинство придворных «дураков» были не такими глупыми, какими хотели казаться.
Трибуле
Трибуле служил шутом при дворе французских королей Людовика XII и Франциска I. Пользуясь благосклонностью правителей, Трибуле позволял себе очень много вольностей. Он мог запросто подойти к вельможе и на глазах у всех разрезать ему рейтузы. За остроумие и сумасбродство его прославили известные писатели. Имя Трибуле упоминается в «Гаргантюа и Пантагрюэле» Франсуа Рабле, а также у Виктора Гюго в драме «Король забавляется».
Станчик
Станчик побывал шутом при дворе нескольких литовских князей и польских королей в XVI веке. Благодаря своему остроумию и шутовской вседозволенности, Станчик критиковал тогдашнюю политику, как хотел. В истории и литературе сложился романтический образ этого шута, мол Станчик был чуть ли не единственным человеком, который переживал за судьбу своей страны. На картине Яна Матейко шут Станчик изображен не в самом радостном расположении духа. Несмотря на то, что действие происходит во время бала, он скорбит о поражении польской армии и потере Смоленска.
Шико
Жан-Антуан д’Англере был единственным шутом при короле Генрихе III, который не носил традиционное платье с бубенчиками, а одевался как дворянин. Он выбрал для себя псевдоним Шико, что означало «обломок зуба, пенек». Шут прославился тем, что мог говорить обо всем, о чем вздумается, но при этом не сердил королей. Пока Шико развлекал Его Величество, он успел также сделать военную карьеру, получить титул дворянина и попробовать себя в качестве писателя-сатирика.
Ян Лакоста
Ян Лакоста служил шутом у Петра I. В 1712 году государь познакомился с ним в Гамбурге и предложил переехать со всем семейством в Россию. При дворе Петр I сделал Лакосту своим шутом за его нескладную фигуру. Царю нравилось вступать в религиозные дебаты со своим заморским шутом, который был очень начитан и знал шесть языков. Однажды, проиграв спор, шуту пришлось отказаться от католичества и принять православие. Говорят, что именно Ян Лакоста помогал царю стричь бороды боярам и отрезать рукава и подолы их кафтанов. После смерти Петра I Лакоста побывал шутом у Екатерины I и Анны Иоанновны.
Балакирев
Пожалуй, самым известным придворным шутом Петра I был Иван Балакирев. Его приставили к царю еще в 16-летнем возрасте. В отличие от других придворных шутов, Балакирев часто не понимал, когда можно говорить, а когда лучше держать язык за зубами, за что и угодил в ссылку. После восшествия на престол Екатерины I Балакирева вернули ко двору, но уже не в качестве шута, а как исполнителя мелких поручений императрицы. Судя по документам, Балакирева снова зачислили в штат шутов при Анне Иоанновне. Однако придворный «дурак» снова не мог сдержать свой острый язык и даже вызывался на допрос в Тайный приказ.
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