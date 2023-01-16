15 интересных фактов о том, как в прошлом наказывали изменниц

Измена любимой женщины — это ужасно, но способы наказания за это, которыми пользовались в прошлом — ещё ужаснее. Фактрум нашел впечатляющую подборку фактов на эту тему.
1. Древние датчане карали прелюбодеяние смертью, тогда как за убийство полагался простой штраф. Этот факт показывает, какой из двух поступков считался серьезнее.
2. Монголы разрубали изменницу на две части.
3. В Тонкинском королевстве изменницу затаптывал слон.
4. А в Сиаме обычаи были более терпимы, хотя и здесь участвовал слон. Виновницу помещали в специальное хитроумное приспособление, и слон мог наслаждаться несчастной, думая, что это самка-слониха.
5. В аналогичных случаях древние бретонцы, также скорее всего из извращенных побуждений, засекали прелюбодеек до смерти.
6. В Африке есть маленькое королевство Луанго, где существует обычай сбрасывать изменницу и ее любовника с крутой скалы.
7. Галлы обычно мазали изменнницу грязью, а потом волокли по земле через весь город.
8. В некоторых странах жену судил сам супруг: казнил ее на месте, если считал, что она виновна; это можно назвать отголоском той давней традиции, по которой мужья могли избавляться от наскучивших им жен.
9. Такой же обычай имелся у готов, который давал мужу право казнить жену своими руками, если обнаруживалась ее измена.
10. Дикари племени Майами отрубали прелюбодейкам нос, абиссинцы вытаскивали их на улицу и разрывали на куски.
11. Аборигены Канады делали им надрез на голове, потом сдирали скальп.
12. В Восточной Римской империи грешниц продавали на рыночной площади всем желающим.
13. В Диарбекире преступницу казнили всей семьей, и каждый должен был нанести ей хотя бы один удар кинжалом.
14. В некоторых провинциях Греции, где, в отличие от Спарты, адюльтер не разрешался, безнаказанно убить изменницу мог любой человек.
15. Дикари племени Гуакс-Толиам, обнаруженного французскими исследователями в Америке, бросали изменницу к ногам вождя, разрубали на куски, и все присутствующие съедали их.
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15 интересных фактов о том, как в прошлом наказывали изменниц
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