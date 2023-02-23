9 продуктов, которые легче выбросить, чем заморозить

1. Готовые макароны

Макароны лучше варить на один раз. / Фото: pxhere.com

2. Напитки в алюминиевых банках

Напиток в банке может взорваться. / Фото: fb.ru

3. Десерты с посыпкой

Посыпка на торте впитает влагу и станет мягкой. / Фото: pinterest.ru

4. Блюда на основе желатина

Желе стоит хранить на полке холодильника. / Фото: receptosite.ru

5. Соусы и мягкие сыры

Соусы и мягкие сыры будут долго храниться только в холодильнике, а не в морозилке. / Фото: povarenok.ru

6. Водянистые овощи, фрукты и ягоды

Замороженные кусочки арбуза не будут хрустящими и сочными. / Фото: vosadu-li-vogorode.ru

7. Яйца в скорлупе

Скорлупа может треснуть из-за низкой температуры. / Фото: birzhaplus.ru

8. Картофель

Картофель после разморозки теряет свою текстуру и вкус. / Фото: morrozko.ru

9. Кофе

Заварной кофе после морозилки утратит свой аромат. / Фото: otovarah.ru