9 продуктов, которые легче выбросить, чем заморозить

Для многих хозяек морозильная камера является настоящим подарком судьбы, ведь в ней можно долгое время хранить огромное количество продуктов, начиная от ягод и заканчивая мясом. Однако далеко не вся еда так лояльно относится к низким температурам. Novate.ru рассказывает о продуктах и напитках, заморозка которых не приносит ничего хорошего.
1. Готовые макароны
Макароны лучше варить на один раз. / Фото: pxhere.com
В идеале, макароны нужно варить на один, максимум два приема пищи. После хранения в холодильнике их вкус портится, а если попробовать заморозить блюдо, то оно превратится в неаппетитную кашу, в которой будет слышно только крахмал. Если же без морозилки обойтись не получается, придерживайтесь нескольких рекомендаций. Во-первых, макароны нельзя доводить до готовности, иначе при разогреве они станут чересчур мягкими. Лучше оставить их слегка сыроватыми, тогда в микроволновке или на сковороде они смогут дойти до идеального состояния, особенно если будет присутствовать соус, например, томатный.
Во-вторых, макаронные изделия стоит замораживать порционно, разложив по контейнерам или зип-пакетам. Еще один вариант – выложить их на противень, предварительно застеленный пекарской бумагой, и сбрызнуть оливковым маслом. Мелкие макароны можно укладывать в один слой, а вот спагетти лучше сворачивать в гнезда.
2. Напитки в алюминиевых банках
Напиток в банке может взорваться. / Фото: fb.ru
Любая хозяйка, которая хотя бы раз пыталась хранить напитки в алюминиевых банках в морозилке, знает, что это очень плохая идея. Здесь все просто: жидкость внутри расширяется и банка взрывается. Как итог – пролитый напиток, который не только вымажет морозильную камеру и добавит вам еще один пункт в список домашних дел, но также испортит вкус продуктов, которые лежат рядом.
3. Десерты с посыпкой
Посыпка на торте впитает влагу и станет мягкой. / Фото: pinterest.ru
Праздники, после которых не остается торт – это скорее исключение из правил, чем закономерность. Чтобы продлить срок годности, хозяйки предпочитают отправлять его в морозилку, однако это не очень хорошая идея. Если на десерте присутствует посыпка или панировочные сухари, находясь в морозильной камере они просто впитают влагу и станут мягкими, тем самым испортив вкус торта. Поэтому если у вас не получилось доесть выпечку за ближайшим чаепитием, лучше или сразу ее выбросить (все-таки, свежий торт намного вкуснее), или поставить в холодильник.
4. Блюда на основе желатина
Желе стоит хранить на полке холодильника. / Фото: receptosite.ru
Любите блюда с добавлением желатина? Тогда запомните раз и навсегда: они не дружат с низкими температурами. Если вы попробуете заморозить, например, желе или панакоту, то при размораживании увидите, что на нем образовались кристаллы. Это приводит к потере формы и вкусовых свойств, то есть, все усилия, потраченные на приготовления десерта, идут насмарку. Блюда с желатином лучше хранить в холодильнике – это будет намного безопаснее для их вкуса.
5. Соусы и мягкие сыры
Соусы и мягкие сыры будут долго храниться только в холодильнике, а не в морозилке. / Фото: povarenok.ru
Если в состав этих продуктов входят сливки, мука или крахмал, им не место в морозилке. После контакта с низкими температурами или расслоятся и изменят свою консистенцию. Оптимальный вариант – переложить остаток соуса в контейнер, плотно закрыть и убрать в холодильник. Но помните, что его необходимо съесть в течение недели – больше он храниться не сможет.
Что касается сыров, то приведем для примера фету. Этот рассольный сыр, который производится из овечьего молока, отлично звучит в салатах, овощных рагу и даже в супе вместо сметаны. Однако если он проведет ночь в морозилке, то потеряет свою кремообразную структуру, будет крошиться при нарезке и станет ужасным на вкус: во рту вы почувствуете исключительно жир и неприятные крупинки.
Обратите внимание: А вот твердый сыр можно хранить в морозильной камере сколько душе угодно. Он сохранит свои вкусовые характеристики и даже будет легче измельчаться на терке.
6. Водянистые овощи, фрукты и ягоды
Замороженные кусочки арбуза не будут хрустящими и сочными. / Фото: vosadu-li-vogorode.ru
Томаты, огурцы, сельдерей и прочие продукты, в состав которых входит большое количество воды, не переживут хранение в морозильной камере. После размораживания они просто превратятся в пресный отсыревший продукт. Взять хотя бы арбуз – при замораживании находящаяся в нем жидкость сужается в размере и нарушает структуру продукта. Из-за этого он перестает быть хрустящим и сочным, становится склизким и абсолютно неаппетитным.
Единственный случай, когда подобные овощи можно отправить в морозилку – это если в дальнейшем вы собираетесь их готовить, предварительно не размораживая. Например, из томатов получится прекрасный сок для приготовления соусов, а арбузные дольки подойдут для создания вкусного смузи.
7. Яйца в скорлупе
Скорлупа может треснуть из-за низкой температуры. / Фото: birzhaplus.ru
Яичный белок где-то на 76% состоит из воды. В этом бы не было ничего страшного в том случае, если бы вы не планировали замораживать яйца. Дело в том, что под воздействием низких температур скорлупа скорее всего лопнет, что приведет к попаданию бактерий внутрь яйца. Соответственно, это может привести к отравлению или пищевому расстройству. А вот желтки, которые остались после приготовления десертов и прочих кулинарных шедевров, вполне можно перелить в контейнер с герметичной крышкой и заморозить.
8. Картофель
Картофель после разморозки теряет свою текстуру и вкус. / Фото: morrozko.ru
Это весьма специфический продукт для замораживания, так как после разморозки он теряет свою текстуру и вкус. К тому же есть масса нюансов, которые следует учитывать. Например, без бланширования картофель в морозилке станет сладким и изменит свой цвет на серый. Если его не вымочить – овощ будет рыхлым, а если не просушить – он покроется ледяной коркой и в процессе готовки выделит очень много жидкости, которая попадет в блюдо.
В то же время картофельное пюре с добавлением цельного молока и сливочного масла является очень популярным блюдом для заморозки, но лишь в том случае, если вы отправляете в морозилку свежеприготовленный продукт. Пюре необходимо разложить порционно по контейнерам, банкам или зип-пакетам, плотно закрыть емкость, подписать ее и поставить в морозильную камеру. Размораживать пюре можно двумя способами: в холодильнике или в микроволновке. Обратите внимание, что оно больше подходит в качестве ингредиента для разнообразных блюд, например, зразов с грибами, запеканки с фаршем, картофельных блинов, крокетов, осетинского пирога и пр.
9. Кофе
Заварной кофе после морозилки утратит свой аромат. / Фото: otovarah.ru
Кофейные зерна довольно капризны, поэтому нуждаются в особых условиях хранения. Для того, чтобы продлить их срок годности, эксперты рекомендуют использовать морозильную камеру. Однако есть один нюанс: во-первых, такой способ хранения подходит исключительно для зернового кофе, а во-вторых, если постоянно доставать его, на зернах появится конденсат, который они же и впитают, вследствие чего часть вкуса и аромата будет потеряна.
Что касается раскрытой упаковки заварного кофе, то им с морозилкой не по пути. Содержимое упаковки моментально пропитается запахом других продуктов и испортится из-за влаги в холодильнике. Лучше всего хранить кофе в герметичной емкости в теплом и сухом месте.
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