Воспоминания о том, чего не было, и ранний уход советской художницы-вундеркинда

Юная художница-вундеркинд Саша Путря и ее работа *Дева Мария*, 1988 | Фото: abc-people.com и mixnews.lv
Судьбы детей, чьи способности во много раз превосходили таланты их сверстников, как правило, складывались непросто: только единицы могли стать успешными во взрослой жизни, а многие из них уходили из жизни раньше срока. Одним из таких вундеркиндов была полтавская художница Саша Путря, которая всего за 11 лет своей жизни успела создать более 2000 работ. Девочка поражала окружающих не только своим художественным талантом, но и необычным восприятием действительности.
Юная художница-вундеркинд Саша Путря | Фото: rus.jauns.lv
В этом году ей бы исполнился 41 год. Саша Путря родилась в 1977 г. в Полтаве в семье художника и преподавательницы музыкального училища. Любовь к живописи ей передалась от отца – девочка не ходила в детский сад, занимаясь рисованием целыми днями вместе с отцом. Она никогда не училась в художественной школе, а рисовать начала с трех лет, мечтая о том, что станет художницей и будет заниматься любимым делом «с утра до вечера и даже ночью».
Саша Путря. Слева – *Дорогая Лерусинька*, 1988. Справа – *Давид Гурамишвили*, 1988 | Фото: mixnews.lv
Отец Саши Евгений рассказывал: «Ручки и личико ее всегда были вымазаны фломастерами или акварельными красками. Вся наша квартира, ванная комната, кухня, туалет, двери шкафов разрисованы до той высоты, куда доставала она рукой. Рисунки свои щедро дарила друзьям и родственникам – на праздники и дни рождения поздравляла открытками, которые рисовала сама, сама же писала и тексты, часто в стихах».
Саша Путря. *Мама и папа в виде хомячков*, 1986 | Фото: mixnews.lv
Одной из первых ее работ стал портрет Пушкина в образе Сверчка – однажды она узнала о том, что так поэта называли в лицее, и всего за 15 минут сделала набросок, который поразил ее отца. «Я был потрясен. Такое сходство! Этому ни в одном институте не научат», – говорил он. Это был не единственный талант девочки – она не только рисовала, но и вышивала, писала стихи, изготавливала открытки, шила мягкие игрушки, занималась выжиганием по дереву, много читала.
Саша Путря. *Восток и Русь* | Фото: livemaster.ru
В 5 лет девочка тяжело заболела. Врачи долго не могли установить причину высокой температуры и сильных болей, пока не поставили страшный диагноз: лейкоз. С тех пор Саша Путря месяцами находилась в больнице, где продолжала рисовать по 8-10 часов в день. Еще одним увлечением ее последних лет стала индийская культура – однажды она увидела индийский фильм, и с тех пор начала интересоваться всем, что было связано с этой страной.
Рисунки Саши Путри | Фото: livemaster.ru
Она часто изображала себя в образе взрослой индийской женщины, а близких озадачивала своими воспоминаниями о тех событиях, которых не было на самом деле. Так, она спрашивала у матери о том, помнит ли она, как они катались на слоне, чего никогда в реальной жизни не происходило. При этом девочка описывала такие детали и подробности, что близкие сомневались в том, что она могла видеть это в кино. Свой последний день рождения и Новый год она праздновала в сари, в образе индианки.
Саша Путря. Слева – *Печаль*, справа – *Царь* | Фото: livemaster.ru
Врачи давали ей всего два месяца, но она прожила еще 6 лет. Незадолго до смерти она поразила близких такими словами: «Если у меня опять начнется обострение, не надо меня лечить. Только не обижайтесь и не плачьте – я уже устала. Я знаю, смерть не страшна...». На одном из своих последних рисунков 11-летняя художница изобразила свою руку поверх папиной руки, указывающей на звезду Сириус – именно туда Саша мечтала попасть после жизни на Земле.
Саша Путря. Слева – *Сириус*, 1989. Справа – *Последний автопортрет*, 1989 | Фото: rus.jauns.lv и mixnews.lv
Мама девочки-вундеркинда Виктория рассказывала: «Искусство подарило Сашеньке 6 лет жизни. Она отвлекалась от своих проблем, от своей боли, уходила с головой в творчество. Я даже знала – если Саша рисует, значит, все хорошо. Но если забрасывает любимое дело, не притрагивается к кистям и карандашам – беда, обострение близится. Даже по цветам красок определяла ее состояние. Если все хорошо, Сашенька использовала свежие тона в рисунках – зеленый, голубой, салатовый… Когда она рисовала красным, коричневым, я понимала, что надо срочно бежать в больницу и сдавать анализы».
Саша Путря. *Квартира собачки Рыжки*, 1986 | Фото: mixnews.lv
Саша Путря. Слева – *Евгений и Виктория*, 1987. Справа – *Цыганка Земфира*, 1985 | Фото: mixnews.lv
Художнице-вундеркинду было отведено всего 11 лет жизни, за которые она успела создать более 2000 работ – 46 альбомов с рисунками, шаржами и стихами. Уже после ее смерти рисунки Саши увидел весь мир: с 1989 по 2005 гг. в 10 странах прошло 112 ее персональных выставок. Об этой необычной девочке сняли 5 документальных фильмов, а в Полтаве ее имя носит Детская художественная галерея, в которой проводятся международные конкурсы детского рисунка. Посмертно ее наградили Золотой медалью Христа Спасителя «За жизнь, достойную человека», Орденом Николая Угодника «За приумножение добра на земле» и Национальным призом Всеиндийского детского объединения «Неру Бал Самити – Каласари».
Юная художница-вундеркинд Саша Путря и ее работа *Индианка*, 1988 | Фото: abc-people.com и rus.jauns.lv
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