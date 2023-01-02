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Что приготовить из овсянки: 4 вкусных блюда для взрослых и детей


Что приготовить из овсянки: 4 вкусных блюда для взрослых и детей

Несмотря на все хвалебные отзывы и пользу овсяной крупы, большинство не воспринимает её всерьёз и попросту игнорирует, ссылаясь на то, что это одна из худших каш в мире, которую невозможно есть. А главными противниками выступают дети, которые при слове «овсянка» тут же закатывают истерику, да и мужья быстренько меняются в лице. Но выход есть, и из невзрачной и такой невкусной крупы можно приготовить мега вкусные блюда.

1. Овсяные котлетки


Овсяные котлеты. \ Фото: facebook.com.

Овсяные котлеты. \ Фото: facebook.com.

 

Совсем необязательно, чтобы котлеты были мясными. Их всегда можно приготовить из любых ингредиентов: от морепродуктов до овощей. Впрочем, в нашем случае овсянка не стала исключением.

Ингредиенты:

• Овсянка (хлопья) - 1 стакан;
• Картошка - 2 шт;
• Лук - 1 шт;
• Ядра грецких орехов - 1 горсть;
• Соль и перец - по вкусу;
• Масло подсолнечное.
Котлеты из овсянки. \ Фото: google.com.ua.

Котлеты из овсянки. \ Фото: google.com.ua.

 

Способ приготовления:

• Овсянку промыть несколько раз под проточной водой;
• Затем залить тёплой водой и оставить минут на 5-7;
• После воду слить;
• Лук очистить и мелко нарезать;
• Картофель вымыть;
• Очистить и натереть на мелкую тёрку;
• Добавить вместе с луком к овсяным хлопьям;
• Орехи измельчить до состояния мелкой крошки;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Приправить солью и перцем;
• Тщательно перемешать и вымесить;
• Из получившего фарша сформировать котлеты;
• Обжарить на подсолнечном масле со всех сторон до румяной корочки.

2. Сырники


Сырники из овсянки. \ Фото: booking.com.

Сырники из овсянки. \ Фото: booking.com.

 

Сырники – любимое многими блюдо, которое с удовольствием едят взрослые и дети. Но если вы хотите привнести новый всплеск эмоций в жизнь своих родных и близких, тогда порадуйте их сырничками с овсяными хлопьями.

Ингредиенты:

• Творог - 1,5 стакана;
• Яйца - 1 шт;
• Овсянка (хлопья) - 2,5 ст.л;
• Мука - 3,5 ст.л;
• Разрыхлитель - 1 ч.л;
• Мёд - 2,5 ст.л;
• Ванильный сахар - по вкусу;
• Корица молотая - по вкусу;
• Соль - по вкусу.
Овсяные сырники. \ Фото: porosenki.ru.

Овсяные сырники. \ Фото: porosenki.ru.

 

Способ приготовления:

• Творог протереть через сито;
• Смешать в миске с яйцами, солью, корицей, ванильным сахаром, разрыхлителем, мукой, мёдом и овсяными хлопьями;
• Тщательно перемешать до однородной массы;
• Сформировать сырник;
• Выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут;

• Перед подачей при желании можно посыпать сахарной пудрой;

• Подавать со сметаной, йогуртом, джемом, вареньем или сгущёнкой.

3. Овсяная запеканка с яблоками


Овсяная запеканка. \ Фото: pinterest.com.

Овсяная запеканка. \ Фото: pinterest.com.

 

Если вы ещё не пробовали овсяную запеканку с яблоками, то поспешите исправить эту ситуацию. Простое в приготовление блюдо, которое по вкусу не уступает классическому яблочному пирогу, а быть может и вовсе его превосходит.

Ингредиенты:

• Яйца - 1 шт;
• Яблоки - 2 шт;
• Овсянка (хлопья) - 0,5 стакана;
• Молоко - 1,5 стакана;
• Сахар - 0,5 стакана;
• Разрыхлитель - 1 ст.л;
• Корица - 1,5 ст.л;
• Масло подсолнечное.
Запеканка из овсянки с яблоками. \ Фото: google.com.

Запеканка из овсянки с яблоками. \ Фото: google.com.

 

Способ приготовления:

• Яблоки вымыть;
• Очистить;
• Удалить сердцевину;
• Мякоть нарезать кубиком;
• Разрыхлитель смешать с сахаром, корицей, овсянкой, молоком, яблоками и яйцами;
• Тщательно перемешать до однородной массы;
• Получившуюся смесь переложить в смазанную маслом форму для запекания;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут;

• Перед подачей слегка остудить и при желании посыпать сахарной пудрой.

4. Батончики


Овсяный батончик. \ Фото: pinterest.com.mx.

Овсяный батончик. \ Фото: pinterest.com.mx.

 

Вкуснейшие, а главное полезные овсяные батончики станут отличной идеей для перекуса. Их удобно брать с собой в дорогу, на работу, учёбу, тренировку или же на прогулку.

Ингредиенты:

• Овсянка (хлопья) - 1 стакан;
• Сухофрукты - 1 стакан;
• Орехи грецкие ядра - 0,5 стакана;
• Мёд - 3 ст.л;
• Масло подсолнечное рафинированное - 2-3 ст.л.
Батончик гранола. \ Фото: houseoforganix.qstore.id.

Батончик гранола. \ Фото: houseoforganix.qstore.id.

 

Способ приготовления:

• Мёд слегка нагреть и смешать с подсолнечным маслом;
Хорошенько перемешать;
• Орехи с сухофруктами измельчить;
• Добавить к мёду;
• Затем всыпать овсянку;
• Вновь хорошенько перемешать;
• Получившуюся массу выложить в форму для запекания, предварительно застелив бумагой для выпечки;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку;
• Запекать до тех пор, пока не появится равномерная румяная корочка;
• Затем достать;
• Хорошо остудить и перед подачей порционно нарезать.

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Что приготовить из овсянки: 4 вкусных блюда для взрослых и детей

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Что приготовить из овсянки: 4 вкусных блюда для взрослых и детейПодписаться на мой Instagram
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