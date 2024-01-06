Как зонировать пространство в однокомнатной квартире

Однокомнатные квартиры всегда представляли собой особый вызов в плане дизайна интерьера. Как создать уютное и функциональное пространство, которое бы одновременно служило и спальней, и гостиной? Тем более, если владелец квартиры – человек, ценящий удобство, стиль и эстетику.







Зонирование однокомнатной квартиры на спальню и гостиную – это не просто возможность организовать пространство так, чтобы каждая зона отвечала своему предназначению, но и шанс создать уют и теплоту в каждом уголке жилища. Существуют множество способов зонирования, варианты выбора мебели и цветовой гаммы, и материалы для отделки.



Бюджетные варианты зонирования спальни и гостиной часто становятся приоритетными выборами. Одним из самых простых и бюджетных способов является использование штор. Они позволяют определить границы каждой зоны и одновременно служат элементом декора. Благодаря широкому выбору цветов и текстур, можно подобрать шторы, которые идеально впишутся в интерьер, создадут уют в спальне и гармонично дополнят обстановку гостиной. Такой вариант подойдет как для классического, так и для современного стиля дизайна.





Зонирование комнаты с помощью штор



Можно использовать как прозрачные тюли, которые скроют одну жилую площадь, при нахождении в другой, так и тяжёлые массивные шторы, чтобы полностью закрыть спальню или гостиную.



Еще одним практичным и доступным способом зонирования является использование декоративных перегородок. Они предлагают огромное разнообразие форм, видов и цветов, что позволяет выбирать такую перегородку, которая идеально впишется в любой интерьер. Будь то складные экраны, раздвижные перегородки или стационарные стены с открытым декором – все это позволит создать не только практичную и функциональную зонировку, но и добавит в помещение интересные архитектурные детали.



Они могут быть из различных материалов — деревянные, пластмассовые, под декоративный камень или даже с элементами стекла.





Зонирование с помощью перегородки



Еще одним способом зонирования, который может выполниться в рамках бюджета и прекрасно впишется в современный интерьер, является использование фальш-стен. Они позволяют разместить ниши и стеллажи для хранения мелочей, а также создать оригинальные дизайнерские решения. Фальш-стена может быть выполнена в различных вариантах от полностью закрытой до оригинально проработанной с элементами декора. Такой прием позволяет не только разделить пространство, но и создать особую атмосферу в каждой из зон.



Выбирая способ зонирования однокомнатной квартиры на спальню и гостиную, необходимо учитывать не только функциональность и бюджет, но и предпочтения и стиль жильцов. Шторы, декоративные перегородки и фальш-стены предлагают различные варианты, позволяющие создать уютную и гармоничную обстановку в помещении, а также сохранить пространство и функциональность.





Фальш стена



Однако, если хозяева хотят подойти к зонированию капитально, имеются и не бюджетные варианты.



Практичный вариант разделения площади квартиры — мебель. Необычный стеллаж или шкаф будет выполнять не только свое прямое предназначение, но и роль элемента зонирования. Можно использовать высокий шкаф-перегородку, который станет границей между спальней и гостиной, или установить большой открытый стеллаж, и расставить на нём вазы, фоторамки или любые декоративные элементы, который организует пространство. Таким образом, можно разделить комнату на две функциональные зоны, сохраняя при этом простор и свет.



Также в качестве зонирования с помощью мебели можно использовать диваны. кресла и ковры.





Разделение с помощью дивана



Необходимо выбрать удобный и стильный диван, который будет центром внимания этой зоны. Разместить его так, чтобы он был фокусом в комнате, разместить его в середине, теп самым разделить комнату пополам. Это поможет создать уютное место для приема гостей или отдыха.



Для спальной зоны в однокомнатной квартире можно использовать раскладные диваны или диваны-кровати, чтобы сэкономить место и создать комфортное спальное место в тот момент, когда это необходимо. Также важно выбрать диван, который удобен и практичен, чтобы он служил и для отдыха, и для сна.





Раскладной диван в однушке очень удобен



Кресла также могут быть полезны для разделения зон в однокомнатной квартире. Удобное кресло в гостиной зоне поможет создать уютное место для отдыха или чтения, в то время как в спальной зоне оно будет служить как удобное место для отдыха или дополнительное место для гостей.



Одним из ключевых элементов, который помогает разделить зоны в комнате, является использование ковров. Разные ковры в разных зонах помогут визуально разделить пространство и добавить уют и стиль. Главное правильно его подобрать, чтобы он сочетался с общим стилем комнаты и помогал подчеркнуть функциональность каждой зоны.





Ковёр для зонирования пространства



Один из самых простых и одновременно сложных методов зонирования - цвета и света. Использование разных оттенков и интенсивности освещения поможет создать ощущение разделения комнаты на спальню и гостиную.



Например, можно использовать более темные и уютные тона для спальной зоны, а светлые и яркие для гостиной. Такой подход поможет визуально разделить пространство и сохранить больше свободной площади квартиры. Однако, использовать этот метод зонирования нужно еще на стадии ремонта, чтобы правильно подобрать цвета и осветительные приборы.



Лоджия - отличное место для зонирования квартиры. Можно объединить ее с общим помещением, создав единое и функциональное пространство. Альтернативно, лоджию можно превратить в кабинет или систему для хранения одежды. Важно использовать ее потенциал и превратить в то, что важно для образа жизни хозяев.





Лоджия объединённая со спальней



Разные уровни пола - еще один способ подчеркнуть разделение между зонами. Можно использовать разные материалы или высоту пола для спальной и гостиной зон. Например, в спальне можно уложить то же самое ковровое покрытие, а в гостиной — паркетную доску, либо паркет разных цветов, разных рисунков или вообще ковролин. Такое разделение будет не только функциональным, но и стилистическим акцентом.



Существует и несколько необычных способов зонирования комнаты, которые позволят создать уединенное место для сна, не теряя при этом пространство для гостиной.





Ширма для разделения пространства



Одним из необычных способов зонирования является использование ширмы — гибких видов, которым можно придавать различную форму, изгибая их планки; ширмы-полотнища; многофункциональные — с полочками или зеркалами. Этот предмет мебели может не только создать визуальное разделение комнаты, но и служить декоративным элементом. Такой элемент мебели можно использовать для создания уютного уголка для чтения или работы.



Еще одним необычным способом зонирования является использование подвесных перегородок. Этот вариант отлично подойдет для квартир с высокими потолками, так как позволяет использовать вертикальное пространство комнаты. Такие перегородки точно определат спальню и гостиную, не занимая лишнего места на полу. А ещё, при необходимости, их можно поднять как штору и расширить пространство комнаты.





Подвесная перегородка



Кроме того, можно использовать мебель с двойной функциональностью для зонирования квартиры. Например, раскладывающийся диван или раскладная кровать помогут создать уютную спальню на ночь, а днем превратятся в комфортную гостиную.



Зонирование однокомнатной квартиры на спальню и гостиную — это вполне реальная задача. Важно помнить о планировании и принимать во внимание все аспекты зонирования еще на стадии ремонта, чтобы достичь максимального эффекта.

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