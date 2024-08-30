В кадре и за кадром: вся правда об идеальных снимках

Следуй за мной. А вот так, это на самом деле выглядит в реале.

Зеркальное озеро

Озеро тысячи зеркальных осколков.

Не спешите выбрасывать битые зеркала, они могут вам ещё пригодиться.

Ретро автомобили

Великолепные ретро автомобили на улицах города.

Игрушечные модели автомобилей поистине творят чудеса.

Потаённая дверь

Добро пожаловать в волшебный мир сюрреализма.

Ловкость рук, красочный пейзаж и игрушечный шкаф, творят чудеса.

Горящая лава

Огненные реки лавы.

А вам слабо?

Подводный фотосет

Давайте привяжем её за ногу, а не то сбежит!

Левитация

Держи меня крепче!

Ближе к свету.

Без помощи друзей не обошлось.

Разноцветные капли воды

Разноцветный капли-микс.

M&M's и мокрое стекло сделали своё дело.

Летний дождь

Девочка наслаждается летним дождём.

Лейка и дружная команда, ловко справились с поставленной перед ними задачей.