Что можно бесплатно посетить в Голландии

В любой стране мира есть места, где не надо платить ни гроша, чтобы по-настоящему здорово провести время. Сегодня мы подготовили список бесплатных голландских достопримечательностей.









Gassan Diamond: тур по алмазной фабрике

Публичная библиотека Амстердама: панорама города

Клуб Bimhuis: джазовые вечера по вторникам

Пляж Схевенингена: песчаные дюны, маяк и северный бриз

Сырный рынок Kaasmarkt: дегустация

Роттердам: тур по городу

Фестиваль Pluk de Nacht: кино под открытым небом

Музыкальный театр: концерты классической музыки

Арт-кластер NDSM: галерея современного искусства