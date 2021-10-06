Что можно бесплатно посетить в Голландии

В любой стране мира есть места, где не надо платить ни гроша, чтобы по-настоящему здорово провести время. Сегодня мы подготовили список бесплатных голландских достопримечательностей.
Gassan Diamond: тур по алмазной фабрике
Любопытная часовая экскурсия по алмазной фабрике Амстердама спасет вас в какой-нибудь дождливый день от безделья, познакомив со всеми этапами обработки драгоценного камня: шлифовкой, полировкой, огранкой. Сотрудники фабрики ежедневно принимают у себя гостей с 9:30 до 17:00 и проводят экскурсию аж на 27 языках мира. Прикоснуться к миру ослепительного блеска можно совершенно бесплатно по предварительной регистрации. На выходе вас не заставят купить бриллиант, будьте спокойны (хотя и от чаевых экскурсовод не откажется).
Публичная библиотека Амстердама: панорама города
Библиотека — душа любого города и место с определенной национальной атмосферой. По ее посетителям часто можно составить представление о людях, живущих в данной стране. В данном случае это безупречное западноевропейское культурное пространство, отвечающее потребностям современного человека. Не беда, если по-голландски вы не читаете, сплошное удовольствие просто находиться здесь и гулять среди белоснежных стен, разглядывая каталоги книг и фильмов, видеоигр и музыкальных нот. В случае необходимости можно воспользоваться компьютером и выйти в интернет. И все же основная причина посетить Centrale Bibliotheek — это панорамный вид на город, открывающийся из окон кафетерия на четвертом этаже. Не смотрите на то, что этаж невысокий, потолкам библиотеки позавидует любая сталинская башня. Поздней весной — ранней осенью настоящим удовольствием будет посидеть на открытом балконе библиотечной столовой, потягивая из чашки свежесваренный кофе, и пытаться угадать, в каком доме жила, например, Анна Франк.
Клуб Bimhuis: джазовые вечера по вторникам
Каждый вторник с сентября по июнь старейший джаз-холл Амстердама устраивает для всех жителей и гостей столицы бесплатный концерт, в рамках которого любой желающий может послушать традиционный джаз. Это отличная возможность открыть для себя новые имена молодых музыкантов из индустрии. Традиционно концерт начинается в 22:00 в кафетерии клуба, сразу после двухчасового воркшопа джазовой импровизации для тех, кто не боится выйти на сцену в качестве исполнителя.
Пляж Схевенингена: песчаные дюны, маяк и северный бриз
В Гаагу легко влюбиться с первого взгляда из-за близости королевской рати, Музея Эшера, многочисленных замков и театров и, конечно, приятного морского бриза. Схевенинген, будучи частью столицы Южной Голландии, усыпан достопримечательностями: от парка миниатюр «Мадюродам» до океанариума и множества ресторанов и баров вдоль пирса. Однако морской курорт в Гааге — это прежде всего идеальное место для пикника на песчаном пляже побережья Северного моря. На так называемой Голландской Ривьере отдохнуть и со вкусом провести время можно и «на нуле». Во-первых, каждую весну (с апреля по июнь) в Схевенингене проводится фестиваль скульптур у моря. Во-вторых, никто не возьмет с вас денег за вход в построенную в XV веке лютеранскую церковь на территории пляжа. В-третьих, прямо у пирса расположен один из самых старых маяков на Северном море — начать свой променад по Схевенингену «Моя Планета» рекомендует именно отсюда, а финальной же точкой прогулки пусть служат живописные песчаные дюны, на фоне которых можно зафиксировать волшебный момент вашего путешествия. И, наконец, помните: любование морским горизонтом и грациозными виндсерферами — бесценно, для всего остального есть кредитная карта.
Сырный рынок Kaasmarkt: дегустация
Вообще, их в Нидерландах пять, и все они работают по своему особенному графику: в Вурдене (по средам), в Алкмаре (с апреля по сентябрь), в Гауде (июнь-август), в Эдаме (июль-август) и в Хорне (с июня по сентябрь). На какой из них отправляться — решать вам. Сеть Kaasmarkt — это историческая копия средневековой ярмарки голландского сыра. «Зачем тратить свое время на изучение сыра, если за душой ни монеты?» — спросите вы. Затем, что любой продавец сыра угостит вас кусочком молочного лакомства независимо от того насколько сытый у вас взгляд. Кроме гастрономических удовольствий на рынке можно познакомиться с носильщиками сыра в разноцветных шляпах и привезти с собой ряд забавных фотографий из поездки.
Роттердам: тур по городу
Бесплатную двухчасовую прогулку по второму по численности населения городу Нидерландов предлагает компания AiroTour. Экскурсия начинается у центрального вокзала Роттердама, а заканчивается в Старой гавани, рядом со знаменитыми Кубическими домами архитектора Пита Блома. По пути группа проходит мост Эразмусбруг, район современной бизнес-архитектуры, футуристическую церковь Паулюскерк, набережную скульптуры Вестерсингел и Морской музей. За регистрацию на тур организаторы просят €2, однако это единственная плата за удовольствие узнавать секреты портового города от местного жителя.
Фестиваль Pluk de Nacht: кино под открытым небом
Традиционно в конце лета, а именно — каждый август, на берегу озера Эй в самом центре Амстердама проводится кинофестиваль Pluk de Nacht. Совершенно бесплатно организаторы фестиваля показывают своему зрителю новинки нидерландского и европейского кино. На уютных пляжных шезлонгах с теплыми пледами в обнимку горожане и гости города сначала смотрят авторские фильмы, а потом приступают к танцам.
С программой показов можно ознакомиться заранее на сайте кинофестиваля. Совет: захватите с собой термос с горячим чаем, с озера все-таки дует.
Музыкальный театр: концерты классической музыки
Бесплатные концерты классической музыки — не редкость для современного европейского города. Таким образом люди разного материального достатка могут прикоснуться к прекрасному и послушать настоящих мастеров оперного направления. В Амстердаме, например, с сентября по май в здании современного музыкального театра Muziektheater музыканты голландского Театра национальной оперы и филармонии дают бесплатные концерты по вторникам с 12:30 до 13:00.
Арт-кластер NDSM: галерея современного искусства
Разорившаяся когда-то верфь сегодня представляет собой настоящий город-конструктор. NDSM — это гигантская арт-площадка, состоящая из отдельных художественных мастерских, а также сопутствующей инфраструктуры — баров и кафе, поэтому провести в кластере можно хоть целый день. Время от времени здесь бесплатно показывают голландское кино, по выходным проводят крупную барахолку, а летом проходят музыкальные фестивали. На территории кластера можно посетить выставки современных художников (совершенно бесплатно, заметьте), сделать классные фотографии на фоне разноцветных гаражей и познакомиться с местной творческой интеллигенцией. Идеальным планом выходного дня было бы взять с собой бадминтон, пару сэндвичей, тройку друзей и наслаждаться атмосферой свободы и молодости. Приятно, что паром, который доставляет сюда творческую публику от центрального вокзала Амстердама, также не будет стоить вам ни цента.
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