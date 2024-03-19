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Как быстро размножить декабрист

Кто не любит столь чудесное, пышное растение, как декабрист! Зимой он радует глаз своим красочным цветением. Декабрист, также известный как шлюмбергера, относится к семейству кактусовых, а потому не любит перелив, предпочитает место, где много света.
Как же размножить это красивое растение, а затем получить из него пышный кустик? Покажем и расскажем чуть ниже!


Размножение декабриста сегментами



Отделите от декабриста сегмент из 3-х листочков. Оставьте на сутки при комнатной температуре, чтобы место среза подсохло и затянулось. Тогда сегмент не загниет.



Подготовьте небольшие горшочки. Почти наполовину заполните дренажем. Далее добавьте грунт для кактусов. Можно также частично разбавить его грунтом для орхидей.



Увлажните грунт, дождитесь, пока лишняя вода стечет через дренажные отверстия. Высадите шлюмбергера, заглубляя примерно на половинку от 1 сегмента.



Поставьте в хорошо освещенное место. Поливайте по мере просыхания земляного кома (не часто). Таким способом декабрист укореняется просто отлично!



Никакой лишней возни, а результат великолепный! Попробуйте укоренить любимое растение просто, быстро, эффективно. Когда оно начнет расти ввысь, не забывайте прищипывать, чтобы формировать пышный кустик!
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Декабристразмножение

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