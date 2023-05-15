5 историй судов, застрявших во льдах

С нами не соскучишься!

Героические истории кораблей и людей, попавших в жестокий ледяной плен: с XIX века до 2012 года.









«Испытатель», 1850 год

«Эндьюранс», 1914 год

«Челюскин», 1933 год

«Георгий Седов» и другие, 1937 год

«Академик Шокальский», 2012 год