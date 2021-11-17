Детали, которые сделают вашу квартиру особенным местом

Если вы хотите приходить домой и получать полноценное удовольствие, тогда нужно обустроить свою квартиру по всем стильным правилам. Мало выбрать хорошую мебель и дизайн комнаты, также большую роль играют необходимые детали интерьера.



1. Сухие растения

2. Коврик

3. Дерево на стене

4. Необычные светильники

5. Оригинальная ваза

6. Винтажная тумбочка

7. Листья экзотических растений

8. Вдохновляющие цитаты

9. Колоритный журнальный столик

10. Креативные кашпо

Домашние растения требуют постоянно ухода, срезанные цветы долго не стоят, поэтому предлагаем вам выбрать самый простой вариант – сухие растения. Они выглядят очень стильно в интерьере и не доставляют хлопот.Необязательно покупать дорогой коврик. Вполне привлекательно и модно смотрятся плетеные коврики из джута или другой веревки. Тем более такой коврик считается более практичным.Элементы из дерева в дизайне комнаты – это всегда эффектно. Если вы любите стиль лофт, то вам точно понравится идея разместить на стене настоящие деревянные срезы.Светильники необходимы не только для света в комнате, также они могут выступать дополнительной стильной деталью. Рассмотрите вариант кованых светильников, которые отличаются более длинной конструкцией.Купите для себя красивую вазу. Привычные стеклянные смотрятся слишком просто, поэтому возьмите на заметку оригинальные конструкции из дерева или металла.Классический или ретро-стиль сможет создать в вашей комнате атмосферу прошлой эпохи. Конечно, в этом случае вам придется поискать оригинальные детали, которые смогут дополнить нетривиальный дизайн.Живые растения в интерьере – это всегда красиво, но также стоит рассмотреть вариант искусственных цветов или оформленных в металлическом виде. Такая инсталляция интересно разбавит мрачный интерьер или добавит нотку изыска в стиль минимализм.Чтобы ваша комната точно стала неповторимой, стоит дополнить ее уникальными фразами. Можно выбрать и устоявшиеся выражения, которые отражают ваше настроение или образ жизни.Журнальный столик становится центром вашей комнаты. Именно поэтому его стараются выбирать в необычном виде. Рассмотрите вариант деревянной модели с различными полками.Кашпо в виде ботинка или сумки выглядит очень ярко и оригинально. Вы можете взять эту идею на вооружение и использовать любые другие предметы, чтобы посадить свои растения.Мелкие, казалось бы, незначительные детали позволяют оживить любой интерьер. Не забывайте обустраивать свою квартиру стильными элементами декора, чтобы полноценно отдыхать в своих родных и красивых стенах.