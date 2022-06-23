15 интереснейших стран, о которых мало кто знает, но которые стоит посетить

Страны, где стоит побывать!

1. Науру

За 50 тысяч франков стать гражданином Науру может каждый.

2. Лихтенштейн

Добро пожаловать в сказку!

3. Мальта

Мальта - маленькая страна с большой историей.

4. Бруней

Очарование Брунея.

5. Вануату

Ватуату - настоящий океанический рай.

6. Андорра

Где-то в Пиренеях.

7. Фарерские острова

Фарерские острова: для тех, кто любит похолоднее.

8. Кирибати

Кибарити: страна 33 атолов.

9. Коморские острова

Коморские острова - бывшая французская колония.

10. Сан-Томе и Принсипи

Сан-Томе и Принсипи: и Африка бывает безопасной.

11. Маршалловы острова

Где-то рядом с экватором.

12. Бутан

Бутан - одна из самых гостеприимных стран.

13. Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина: красота невероятная!

14. Сент-Китс и Невис

Сент-Китс и Невис.

15. Кабо-Верде

Кабо-Верде.