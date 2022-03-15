«Ловцы снов»: одна из самых популярных традиций коренных американцев
«Ловцы снов» были частью индейской культуры на протяжении многих поколений. Как утверждают сами индейцы, эти загадочные амулеты защищают спящих людей от кошмаров и привлекают добрые сны. В этом обзоре мы история и традиции использования «ловцов снов».
Племя оджибве. / Фото: bolshoyvopros.ru
Говорят, что ловцы снов впервые появились в племени оджибве, и только в 1960-е годы, когда в США стала популяризировать индейскую культуру, их переняли коренные американцы по всем Штатам, а позже необычной «этнической штуковиной» заинтересовались во всём мире.
Паутина снов. / Фото: www.tvsc.ru
Индейцы оджибве называют «ловцов» — asabikeshiinh, что в переводе означает «паук». И эти штуковины действительно зачастую выглядят, как достаточно странная паутина. Как правило, «ловцы» состоят из деревянного обруча, покрытого сеткой или полотном из натуральных волокон. А ещё они обязательно содержат «священные предметы» - чаще всего, перья и бусы.
Ловцы снов обязательно содержат «священные предметы». / Фото: thevintagenews.com
Традиционно оджибва создавали ловцов снов, связывая нити сухожилий в паутину вокруг небольшой круглой или каплевидной формы рамки из ветвей ивы. Затем ловцы снов украшали священными предметами, такими как перья, наконечники стрел, бусы и раковины.
Аsabikeshiinh. / Фото: magicaldruid.com
Индейцы использовали натуральные перья и полудрагоценные камни, а в центре «паутины» размещали один драгоценный камень, который символизирует «единого создателя в паутине жизни».
Ночной воздух наполнен снами. / Фото: thevintagenews.com
Коренные американцы считают , что ночной воздух наполнен снами, как хорошими, так и плохими. Первоначально индейцы оджибве делали свои ловушки, чтобы защитить спящих детей от кошмаров. Они считали, что паутина этого предмета сможет поймать плохие сновидения и темных духов, а хорошие сны просочатся через небольшое отверстие в центре и попадут к спящему ребенку. Малейшее движение перьев, по их мнению, означает, что человеку снятся приятные сны.http://funhere.ru/?p=20408
Хорошие сны просочатся через небольшое отверстие в центре. / Фото: thevintagenews.com
Кошмары же не смогут найти путь через паутину и окажутся в ней в ловушке до восхода солнца, после чего испарятся. Хотя оджибва и считаются первыми людьми, кто начал использовать ловцов снов, многие другие племена и коренные народы переняли эту практику. Большинство этнографов полагают, что ловцы снов распространились от оджибве посредством торговли и браков с представителями другими племен.
Ловец снов племени оджибва. / Фото: thevintagenews.com
Концепция подобных устройств распространилась на близлежащие племена, такие как лакота, которые, со временем, разработали свои собственные традиции. Согласно этим новым традициям, в ловцах снов заключена судьба и будущее.
Ловец снов племени лакота. / Фото: thevintagenews.com
Сегодня традиционные индейские ловцы снов продаются буквально по всеми миру, причём можно купить их разных размеров и выполненные в разных стилях. Правда, сегодня это, скорее, сувениры, которые мало что имеют общего с традиционной культурой американских индейцев.
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